Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО до конца года принимать дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.

ЦБ рекомендовал продолжать реструктурировать кредиты и займы таких граждан в рамках банковских программ, а также не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам (такая же рекомендация сделана в отношении субъектов МСП). Эта мера поможет заемщикам восстановить свою платежеспособность в условиях, когда с 1 октября прекратится прием заявлений о приостановке платежей по закону о кредитных каникулах (ипотечные заемщики смогут приостанавливать платежи по закону об ипотечных каникулах). Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации.

Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее. Все это также касается граждан, которые могут документально подтвердить потерю доходов или факт, что они переболели коронавирусной инфекцией.

Одновременно Банк России снял дополнительную нагрузку на капитал банков, которая возникала бы при реструктуризации задолженности.

Снижаются надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, которые будут выданы с 1 сентября. "Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан", - отмечает Банк России.

Продлевается до 31 декабря разрешение на обслуживание клиентов, у которых с 1 февраля по 15 июля истек срок действия паспорта.

ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным по 31 августа 2019 года потребкредитам, это эквивалентно увеличению капитала банков на 168 млрд рублей и поможет сохранению кредитного потенциала. До 31 декабря 2020 года, а частью и до 1 апреля 2021 года продлен ряд мер по поддержке кредитования банками экономики.

Часть послаблений для банков продлевается с расчетом на то, что до конца декабря они пойдут навстречу заемщикам, у которых упали доходы

Вместе с тем Банк России решил не продлевать на период после 1 октября ограничения на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. На этом настаивали банки, а ретейл, напротив, просил продлить это ограничение. Комиссии с апреля не могут превышать 1% (рыночные ставки в среднем составляют от 1,2 до 2,2% в зависимости от типа карты или категории товара). "Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли, - отмечает Банк России. - В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей".

Не продлен также ряд послаблений, которые были актуальны в условиях режима самоизоляции и частичной приостановки работы банковских офисов. Это касается возможности банков дистанционно открывать счета и вклады клиентам, в том числе субъектам МСП, а также разрешения зачислять пенсионные выплаты на любые карты, а не только на карты "Мир". Эти меры прекратят действие, как и планировалось, 30 сентября.