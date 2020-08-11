2020 год уже смело можно назвать одним из самых удачных для производителей ноутбуков. Рынок, который еще совсем недавно падал, показывает стремительный рост. Поэтому производители активно соревнуются за место под солнцем. И одним из лидеров, безусловно, является Asus - компания возглавила отечественный рынок лэптопов в первом полугодии как в штуках, так и в деньгах. На тест к "РГ" попал ультрабук Asus Zenbook 14, который совсем недавно появился на российском рынке.

Asus ZenBook 14 - неплохой лэптоп, с шустрым процессором, хорошим экраном и качественной сборкой. Фото: asus-store.ru

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в фирменной картонной коробке, в которую входит сам лэптоп, блок питания на 65 Вт, а также бумажки-инструкции. Все упаковано очень аккуратно и выглядит весьма стильно. Видно, что модель весьма недешевая, в нашей конфигурации стоит 91 990 рублей.

Внешний вид, дизайн и позиционирование

Ультрабук выполнен в строгом дизайне - сразу ясно, что он относится к бизнес-моделям. Корпус целиком металлический, если не считать пластиковых рамок вокруг экранной матрицы. По ощущениям машинка достаточно легкая - весит всего 1,13 кг. В отличие от ExpertBook B9 лэптоп не может похвастаться какой-то особой сверхпрочностью, но стоит при этом на 40 тысяч рублей дешевле своего собрата. "Тест на MacBook" модель тоже проходит - ноутбук легко можно открыть одной рукой.

На левой грани ноутбука расположились два разъема: USB Type C и порт HDMI. На правой - USB 3.2, картридер для MicroSD. Внизу - четыре прорезиненных ножки и динамики Harman Kardon.

Производительность

Лэптоп работает на процессоре Intel Core 10-го поколения. "Под капотом" у тестовой модели стоит Intel Core i7-1065G7. Базовая частота 1,3 ГГц, ускорение - до 3,9 ГГц. Объем оперативной памяти - 16 Гб, а сама память стандарта LPDDR4 и работает в двухканальном режиме с частотой 3200 МГц. Объем встроенного SSD-накотипителя - 1 Тб. Поддерживается самый современный стандарт Wi-Fi 6, кроме того, имеется Bluetooth 5.0.

Софт

Ноутбук поставляется с операционной системой Windows 10 Pro. При помощи утилиты MyAsus пользователь сможет выставить оптимальный режим энергосбережения, увеличить или уменьшить мощность, обновить программное обеспечение или запросить техническую поддержку. Решение является оптимальным для тех пользователей, которые не являются компьютерными гиками - все настройки простые и максимально понятные. Приятно, что тайваньцы не стали ставить ничего лишнего вроде дополнительных браузеров - некоторые производители этим очень грешат, а в качестве "презента" пользователю достается целый "букет" дополнительных приложений. Единственное, что оставили, - встроенный антивирус McAfee (его, если нужно, можно и удалить) и Microsoft Office.

Экран

В модели используется 14-дюймовый дисплей с матовым покрытием и разрешением 1920х1080 пикселей. У него хорошие углы обзора и достаточно тонкие рамки: боковые 2,5 мм и нижняя рамка 10,9 мм. Площадь экрана составляет 90%. Яркость - 400 кд/м2. Ноутбук оснащен камерой со встроенной функцией распознавания лиц - как только лэптоп узнает вас, технология Windows Hello разблокирует систему. Удобно!

У клавиатуры ноутбука хороший ход клавиш - печатать на нем действительно приятно. В отличие от более дорогих моделей отсутствует подсветка. Кроме того, нет цифрового блока клавиш, но, как и в других моделях Asus, его можно "включить" прямо на тачпаде - отличное решение, когда нужно сэкономить место. Сам тачпад собран качественно, не скрипит и не люфтит, нажимается четко.

Автономность

Производитель заявляет, что время работы лэптопа составляет 22 часа. Эти цифры вполне соответствуют действительности. Поддерживается и быстрая зарядка.

Вместо итогов

Asus Zenbook 14 - лэптоп с весьма шустрым процессором, неплохим экраном и качественной сборкой. Разумеется, в некоторых моментах он уступает ExpertBook B9 - материалы корпуса не такие прочные, отсутствуют замок Kensington Lock, сканер отпечатков пальцев и подсветка клавиатуры. Но при этом, если сравнивать конфигурации, он стоит на 40 тысяч рублей дешевле своего старшего брата. Так что за экономию этих средств ему можно простить все эти недостатки. Ноутбук уверенно входит в категорию "полупремиум" и своих денег он точно стоит.