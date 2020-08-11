ЦРУ рассекретило данные о шпионских дронах 1960-х годов размером с птицу

Американская разведка планировала создать в так называемой "Зоне 51" воздушный флот дронов с ядерными двигателями размером с птицу, которые могли шпионить за объектами в Советском Союзе, интересовавшими американскую разведку в разгар холодной войны.

ЦРУ на своем сайте представило документы о ранее совершенно секретной программе, пояснив, что дроны были "бесценными предшественниками" современных технологий. "Зона 51" - это военная база, удалённое подразделение военно-воздушной базы Эдвардс, которая расположена на юге штата Невада в США. Проект Aquiline был нацелен на создание беспилотных летательных аппаратов с ядерными двигателями, которые могли летать до 30 дней за один раз, чтобы шпионить за Советским Союзом в конце 1960-х годов, отмечает The Daily Mail. Первоначально основанный на изучении летных характеристик птиц, Aquiline задумывался как средство передвижения дальнего действия, которое могло бы безопасно и незаметно проникать в закрытые районы Советского Союза, добывая информацию с помощью фотографий и других возможностей, и даже поддерживало бы на месте агентурные операции, отмечается в заявлении Центрального разведывательного управления США.

Разработчики необычного дрона полагали, что "птицеподобный" самолет будет собирать разведданные более эффективно, чем более крупные шпионские самолеты. Они, по замыслу разработчиков, также должны были полностью устранить риск потери пилота, став первым в США аппаратом для сбора разведданных без экипажа. Согласно недавно обнародованным документам, планы по созданию 12 дронов, которые могли бы служить роботами-шпионами и курьерами для секретных грузов, так и не были реализованы. Двенадцать дронов должны были быть максимально приближены к пернатым: разработчики полагали, что из-за небольшого размера радары ошибочно примут эту машину за настоящую птицу. ЦРУ также надеялось, что срок работы аппарата может быть увеличен при помощи ядерной энергии с использованием технологий, ранее задействованных в исследованиях дальнего космоса. Это должно было обеспечить беспилотнику срок службы до 30 дней и 5,8 тысяч километров непрерывного полета за один раз.

Существовало предложение, что самолет смог бы преобразовывать отходящее тепло распадающихся изотопов (например, плутония) в электричество, что позволит ему выполнять более длительные миссии. Меньший размер самолета по сравнению со другими аппаратами позволил бы ему подлететь ближе к земле и дать возможность делать фотографии с высоким разрешением, а также регистрировать записи более сильных электромагнитных сигналов. Дрон должен был передавать данные разведывательному самолету U-2R. Наличие этого самолета было ключевым для того, чтобы размер дронов оставался небольшим, поскольку в этом случае им не потребовались бы собственные устройства хранения данных. В те годы для хранения данных использовались большие и громоздкие устройства, состоящие из перфокарт, лент или очень больших по объему, размером с платяной шкаф, жестких дисков.

Дроны начали разрабатываться ЦРУ в конце 1968 года, говорится в рассекреченных документах, в рамках планов по улучшению сбора информации о возможностях и намерениях противников США. В течение десятилетия до этого разведывательное агентство полагалось на программу OXCART и использование ею самолетов-шпионов U-2 Dragon. Эти самолеты по-прежнему считаются среди военных экспертов большим прорывом в шпионской технологии, поскольку они побили все предыдущие рекорды скорости и высоты полета самолетов-шпионов. Тем не менее, будучи успешными и способными обогнать и перехитрить средства ПВО противника, эти самолеты также несли значительные риски и последствия, включая обнаружение и даже потерю пилотов. Самый резонансный случай произошел в 1960 году, когда советские ПВО сбили самолет-шпион U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Проект был свернут в ноябре 1971 года. Пока неизвестно, почему американская разведка отказалась от этого плана. Издание Popular Mechanics сообщает, что реализация проекта, скорее всего, была почти невозможной, учитывая технологии, доступные в то время.