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11.08.2020 16:47
Рубрика: Общество

Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП

Текст: Елена Манукиян

Акценты в развитии здравоохранения после пандемии сделаны на вертикальную, но гибкую систему управления, использование возможностей частной медицины в государственном секторе, развитие телемедицинских технологий и искусственного интеллекта, качественную подготовку новых медицинских кадров. Тему обсудили на XIV Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" во вторник, 11 августа.

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Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пандемия стала серьезным испытанием для всей системы здравоохранения, но сегодня перед нами стоят максимально амбициозные задачи, продиктованные новыми реалиями. Он подчеркнул, что курс по-прежнему взят на реализацию национальных проектов, которые были и остаются абсолютными приоритетами.

На форуме выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его словам, здравоохранению необходимо сделать качественный шаг вперед. Для этого он предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП, решить вопрос о погашении кредиторской задолженности медицинских организаций, выстроить эффективную работу страховых компаний. Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее выполнить поручения президента: подключить больницы к скоростному интернету и полностью перейти на электронный документооборот, важно на новый уровень вывести поддержку ученых-медиков.

Помимо этого, Морозов обозначил приоритетные направления законотворческой деятельности в части здравоохранения. Он напомнил, что в первом чтении принят законопроект о биологической безопасности граждан России, отметил, что огромный пласт работы предстоит в подготовке нормативной базы по вопросам вакцинации населения и применению в медицине современных технологий. "IT-технологии развиваются совершенно невероятными темпами, но мы здесь запаздываем", - следует из его слов. В Госдуме также работают над концепциями лекарственного страхования, усиления роли профессиональных НКО, защиты прав врача, разрабатывается законодательство, регулирующее производственную медицину: то есть поставлен вопрос о равноправном участии медиков в управлении производством, чтобы даже в период эпидемии производства не останавливать, а просто переходить на новые регламенты работы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Эффективность здравоохранения во многом зависит от своевременности принятия решений, считает президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия. Он отметил, что наша страна показала одну из лучших практик противостояния коронавирусу, благодаря тому, что были вовремя приняты необходимые меры.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Законодательная власть Госдума

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