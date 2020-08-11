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11.08.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Там, где медом намазано

Для пчеловодов создадут особые зоны в ряде регионов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
На следующей неделе будут представлены поправки в законопроект о пчеловодстве с мерами господдержки, которых у отрасли не было никогда.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Речь, в частности, идет о возможности создания зон активного пчеловодства в регионах, в которых пчеловодство будет отнесено к ведущим подотраслям сельского хозяйства, с установлением особого режима пользования лесными ресурсами и земельными угодьями. Такие поправки предлагаются со стороны Совета Федерации. Сенаторы считают, что зоны активного пчеловодства нужны для организации племенных пчелопитомников и работы промышленных пасек, когда необходимы значительные по площади земли в качестве источников медосбора.

Фото: Photoxpress
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Ежегодно количество пчелосемей в стране сокращается на 1,5-2%, указывает зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. При этом фальсификат занял 40% российского рынка меда. В последние несколько лет объемы производства и экспорта меда не растут, а рентабельность пчеловодства падает.

По словам президента национального Союза пчеловодов России Арнольда Бутова, российское пчеловодство не получало никакой господдержки, пожалуй, с царских времен. Эксперт подсчитывает, что сейчас в России меда потребляется всего 450 граммов на душу населения в год, а сахара - 38 кг. Тогда как в Германии это соотношение: 6 кг меда и 6 кг сахара. "Почему у нас и молодеет диабет", - делает вывод Бутов. По его мнению, потенциал отрасли используется на 1%, российские пчеловоды способны кратно увеличить выпуск меда. Но для этого необходима поддержка государства.

В России потребляется всего 450 граммов меда на душу населения в год, тогда как в Германии - 6 килограммов

Также странным находит эксперт требование регистрировать каждому пчеловоду свою деятельность как предпринимательскую. В отрасли много любителей, которые держат небольшие пасеки, чтобы обеспечить медом родственников и друзей, в лучшие сезоны продавая небольшой объем на сторону. И большинство таких любителей - пенсионеры, у которых нет ни желания, ни необходимости регистрировать свое ИП.

Фото: iStock
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Базовый для отрасли законопроект о пчеловодстве принят в первом чтении в середине июля 2020 года. Документ закрепляет возможность оказания поддержки пчеловодам как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправления. В нем прописаны нормы, направленные на предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, а также охрану пчел при транспортировке и охрану племенной продукции пчеловодства. Летом прошлого года в 30 регионах произошла массовая гибель пчел, и одной из причин называлось отравление пестицидами.

Сейчас 94% меда производится в личных подсобных хозяйствах, а реализуется при этом всего 44,6% (29 тыс. тонн меда). Аналогичный показатель товарности и у других продуктов пчеловодства.

3,1 миллиона пчелиных семей содержатся в российских хозяйствах. 30 лет назад их было 4,5 миллиона

Если в 1990 году в российских хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 млн пчелиных семей, то к 2019 году их количество снизилось до 3,1 млн.

Экономика АПК Законопроекты и комментарии

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