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11.08.2020 16:12
Рубрика: Экономика

Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии

Текст: Светлана Ментюкова

За время пандемии доля дешевых препаратов стоимостью до 50 рублей в аптеках увеличилась на 38% за счет отечественных производителей. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Александр Филиппов в ходе своего выступления на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

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"За время пандемии нам не только удалось снять остроту спроса на многие лекарства, но и обеспечить население дешевыми препаратами за счет отечественного производителя. За время пандемии доля дешевых препаратов стоимостью до 50 рублей в аптеках увеличилась на 38%", - сообщил Александр Филиппова.

По его словам, с февраля российские аптечные сети испытали несколько волн проблем, не только когда люди покупали какие-то лекарства про запас, но и по тем или иным причинам были вынуждены отказаться от покупок. "И, как мы видим, этот отложенный спрос еще не реализован", - уточнил он.

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