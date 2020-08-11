Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии

За время пандемии доля дешевых препаратов стоимостью до 50 рублей в аптеках увеличилась на 38% за счет отечественных производителей. Об этом сообщил сопредседатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Александр Филиппов в ходе своего выступления на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

"За время пандемии нам не только удалось снять остроту спроса на многие лекарства, но и обеспечить население дешевыми препаратами за счет отечественного производителя. За время пандемии доля дешевых препаратов стоимостью до 50 рублей в аптеках увеличилась на 38%", - сообщил Александр Филиппова.

По его словам, с февраля российские аптечные сети испытали несколько волн проблем, не только когда люди покупали какие-то лекарства про запас, но и по тем или иным причинам были вынуждены отказаться от покупок. "И, как мы видим, этот отложенный спрос еще не реализован", - уточнил он.