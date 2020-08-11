Россиянин Даниил Дубов снова проиграл американцу Хикару Накамуре в Гранд-финале шахматного онлайн-турнира по рапиду.

Вторая встреча полуфинальной серии до трех побед завершилась со счетом 3:1 в пользу Накамуры. Первые две партии гроссмейстеры свели вничью, а в третьей и четвертой сильнее был представитель США. Он уже одной ногой в финале.

В другом полуфинале чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который и организовал этот шахматный онлайн-тур во время пандемии коронавируса, сравнял счет в противостоянии с китайцем Дин Лижэнем. Накануне он уступил в Армагеддоне, а на этот раз уверенно победил - 2,5:0,5.

- Для меня это был ключевой момент, потому что я не мог позволить себе снова проиграть, - цитирует Карлсена официальный сайт ФИДЕ.

Магнус также остался доволен тем, что второй игровой день получился не таким изматывающим, как первый. "Это хорошо отразится на моральном состоянии всех участников", - отметил чемпион мира.