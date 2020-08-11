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11.08.2020 14:56
Рубрика: Происшествия

Ефремова увезли на скорой с заседания суда

Текст: Иван Егоров
Михаила Ефремова увезла скорая из Пресненского суда, где слушается его дело о смертельном ДТП.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Михаил Олегович Ефремов госпитализирован. Судебное заседание отложено на завтра на 10 утра", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Преснеского суда Москвы Лела Кокая.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ефремову нездоровилось еще перед началом процесса. Когда к зданию суда его привезла машина ФСИН, было видно, что актер плохо себя чувствует, и ему даже потребовалась посторонняя помощь, чтобы выйти из машины.​ В зале суда он опять пожаловался на ухудшение самочувствия, и судья вызвала ему скорую. Врачи настояли на госпитализации актера. В карету скорой его вынесли на носилках.

Ожидалось что сегодня суд может допросить актера об обстоятельствах аварии. Накануне адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский передал в СМИ видео момента аварии, на котором видно, как несколько человек выводят Михаила Ефремова с водительского места. В этот момент другие очевидцы переворачивают на колеса опрокинувшийся фургон за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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