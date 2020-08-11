Сама Тихановская из Литвы обратилась к своим избирателям через Ютюб-канал. Она сказала, что приняла решение покинуть Беларусь самостоятельно, потому что хотела быть со своими детьми. Агентство БелТА приводит текст видеообращения Тихановской к соотечественникам: "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".
Однако ни отъезд Тихановской, ни ее обращение не изменили планов радикальной белорусской оппозиции дестабилизировать ситуацию. В ночь на вторник в республике продолжались несанкционированные акции протеста, которые сопровождались строительством баррикад, применением в отношении правоохранителей бутылок с зажигательной смесью и попытками прорваться в центр Минска. По соцсетям оппозиционеры распространяли рекомендации, как противостоять задержаниям и атаковать милицию. МВД Беларуси сообщило о гибели одного протестующего - в его руках сработало взрывное устройство, которое тот пытался бросить в бойцов ОМОНа. Позже БелТА выяснила, что погибший ранее отбывал срок за убийство.
С традиционной критикой официального Минска выступили в США. Кандидат в президенты Джо Байден назвал бросающих в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью белорусских радикалов "мирными демонстрантами", в отношении которых не надо применять насилия. Однако в целом звучащие на Западе заявления в отношении белорусских выборов выглядят довольно сдержанными. Одна из причин - понимание, что, несмотря на развитую оппозицией протестную активность, итоги голосования отражают расклад сил в Беларуси и высокий уровень поддержки Лукашенко со стороны большинства населения.
Следственный комитет Беларуси призвал жителей не поддаваться на провокации организаторов протестных акций и напомнил об уголовной ответственности за подобные деяния. "Задумайтесь о последствиях, будьте благоразумными", - говорится в обращении Следственного комитета.
К утру вторника милиция окончательно вытеснила радикально настроенных оппозиционеров с улиц Минска. Спецподразделения покинули основные магистрали города, и оцепление в центре белорусской столицы было снято. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что в ночь на вторник в республике были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "Пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - приводит БелТА слова Чемодановой.