Новости

В России разрешили сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6 20:55
В Перми совершил посадку МиГ-31 с разрушенным колесом 20:41
Минкомсвязь предлагает давать кредиты на цифровую трансформацию 20:17
В Индии засняли товарный образец Kia Sonet 20:02
Ученые предложили не мешать Венеции тонуть 19:44
Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:30
Рубрика: В мире

"Не хочу крови и насилия"

Экс-кандидат в президенты Беларуси выехала к детям в Литву
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Представитель пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что "примерно в 3 часа 30 минут Тихановская была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из республики". По его словам, женщина "предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось". У нее было все необходимое для пересечения границы, в том числе медицинская страховка и страховка на транспортное средство. Подробностей того, каким образом Тихановская оказалась ночью в "Котловке", не сообщается. В понедельник бывший кандидат подала жалобу на итоги президентских выборов в Центральную избирательную комиссию, после чего покинула здание ЦИК через другой выход, где не было журналистов.

Сама Тихановская из Литвы обратилась к своим избирателям через Ютюб-канал. Она сказала, что приняла решение покинуть Беларусь самостоятельно, потому что хотела быть со своими детьми. Агентство БелТА приводит текст видеообращения Тихановской к соотечественникам: "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

Фото: Gettyimages
МИД РФ прокомментировал события в Беларуси

Однако ни отъезд Тихановской, ни ее обращение не изменили планов радикальной белорусской оппозиции дестабилизировать ситуацию. В ночь на вторник в республике продолжались несанкционированные акции протеста, которые сопровождались строительством баррикад, применением в отношении правоохранителей бутылок с зажигательной смесью и попытками прорваться в центр Минска. По соцсетям оппозиционеры распространяли рекомендации, как противостоять задержаниям и атаковать милицию. МВД Беларуси сообщило о гибели одного протестующего - в его руках сработало взрывное устройство, которое тот пытался бросить в бойцов ОМОНа. Позже БелТА выяснила, что погибший ранее отбывал срок за убийство.

С традиционной критикой официального Минска выступили в США. Кандидат в президенты Джо Байден назвал бросающих в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью белорусских радикалов "мирными демонстрантами", в отношении которых не надо применять насилия. Однако в целом звучащие на Западе заявления в отношении белорусских выборов выглядят довольно сдержанными. Одна из причин - понимание, что, несмотря на развитую оппозицией протестную активность, итоги голосования отражают расклад сил в Беларуси и высокий уровень поддержки Лукашенко со стороны большинства населения.

Ни отъезд Тихановской, ни ее обращение не изменили планов оппозиции дестабилизировать ситуацию

Следственный комитет Беларуси призвал жителей не поддаваться на провокации организаторов протестных акций и напомнил об уголовной ответственности за подобные деяния. "Задумайтесь о последствиях, будьте благоразумными", - говорится в обращении Следственного комитета.

К утру вторника милиция окончательно вытеснила радикально настроенных оппозиционеров с улиц Минска. Спецподразделения покинули основные магистрали города, и оцепление в центре белорусской столицы было снято. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что в ночь на вторник в республике были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "Пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - приводит БелТА слова Чемодановой.

В мире экс-СССР Беларусь Выборы президента Беларуси

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США