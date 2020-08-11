Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Представитель пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что "примерно в 3 часа 30 минут Тихановская была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из республики". По его словам, женщина "предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось". У нее было все необходимое для пересечения границы, в том числе медицинская страховка и страховка на транспортное средство. Подробностей того, каким образом Тихановская оказалась ночью в "Котловке", не сообщается. В понедельник бывший кандидат подала жалобу на итоги президентских выборов в Центральную избирательную комиссию, после чего покинула здание ЦИК через другой выход, где не было журналистов.

Сама Тихановская из Литвы обратилась к своим избирателям через Ютюб-канал. Она сказала, что приняла решение покинуть Беларусь самостоятельно, потому что хотела быть со своими детьми. Агентство БелТА приводит текст видеообращения Тихановской к соотечественникам: "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

Однако ни отъезд Тихановской, ни ее обращение не изменили планов радикальной белорусской оппозиции дестабилизировать ситуацию. В ночь на вторник в республике продолжались несанкционированные акции протеста, которые сопровождались строительством баррикад, применением в отношении правоохранителей бутылок с зажигательной смесью и попытками прорваться в центр Минска. По соцсетям оппозиционеры распространяли рекомендации, как противостоять задержаниям и атаковать милицию. МВД Беларуси сообщило о гибели одного протестующего - в его руках сработало взрывное устройство, которое тот пытался бросить в бойцов ОМОНа. Позже БелТА выяснила, что погибший ранее отбывал срок за убийство.

С традиционной критикой официального Минска выступили в США. Кандидат в президенты Джо Байден назвал бросающих в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью белорусских радикалов "мирными демонстрантами", в отношении которых не надо применять насилия. Однако в целом звучащие на Западе заявления в отношении белорусских выборов выглядят довольно сдержанными. Одна из причин - понимание, что, несмотря на развитую оппозицией протестную активность, итоги голосования отражают расклад сил в Беларуси и высокий уровень поддержки Лукашенко со стороны большинства населения.

Ни отъезд Тихановской, ни ее обращение не изменили планов оппозиции дестабилизировать ситуацию

Следственный комитет Беларуси призвал жителей не поддаваться на провокации организаторов протестных акций и напомнил об уголовной ответственности за подобные деяния. "Задумайтесь о последствиях, будьте благоразумными", - говорится в обращении Следственного комитета.

К утру вторника милиция окончательно вытеснила радикально настроенных оппозиционеров с улиц Минска. Спецподразделения покинули основные магистрали города, и оцепление в центре белорусской столицы было снято. Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила, что в ночь на вторник в республике были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "Пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - приводит БелТА слова Чемодановой.