Эксперт рассказала, какой продукт обеспечит легко усваиваемым кальцием

Специалист Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Екатерина Дудинская рассказала, как затормозить процесс возрастного разрушения костной ткани и развития остеопороза - системного заболевания скелета.

Плотность костей зависит от физической активности (она обязательно должна присутствовать) и питания. Важный строительный материал для костной ткани, как известно, кальций. Получить его в нужном количестве можно из молочных продуктов. Но важно, чтобы это были ферментированные продукты, из которых микроэлемент легко усваивается. Например, сыр. Также подойдут творог, кефир, кисломолочные продукты, натуральный йогурт. Так, в кусочке сыра кальция будет больше, чем в коробке молока.

Плюс надо регулярно есть бобовые, орехи, семечки, гречку, овсянку, ячневую кашу. В них также много микроэлемента, передает KP.Ru. По словам эксперта, насытить организм достаточным количеством кальция можно, если чередовать орехи, семечки, каши с молочными продуктами. То есть, сегодня есть что-то из одной группы продуктов, а завтра - из другой.