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Рубрика: Экономика

Эксперты перечислили опасные для безналичного расчета места

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня сложно найти человека, который не пользуется банковскими картами. Безналичную оплату за товары и услуги в последнее время предпочитают все больше россиян. Современные пластиковые карты постоянно совершенствуются, это касается в том числе их безопасности. И все же эксперты советуют быть внимательными при оплате онлайн-покупок.

Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей

"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые деньги уходят мошенникам. Скорость появления таких ресурсов, порой, мешает пользователю отличить клоны от оригинала", - пишет "Прайм" со ссылкой на специалиста в области противодействия мошенничеству.

Чтобы избежать денежных потерь, эксперт советует завести отдельную карту для расчета в интернете и пополнять ее небольшими суммами, а также не сообщать никому своих персональных данных. Это правило действует даже в том случае, когда звонят из банка или магазина. Если оплата уже прошла, но есть сомнения в надежности места и ресурса, то ее можно оспорить. Для этого нужно обратиться в банк, котором получена карта и оформить претензию.

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