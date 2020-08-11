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11.08.2020 09:00
Рубрика: Общество

Эксперты подсчитали расходы на подготовку ребенка к школе

Начало учебного года, как правило, ощутимо влияет на семейный бюджет, ведь сборы ребенка в школу - дело весьма затратное. Эксперты подсчитали суммы, которые в этом году придется заплатить родителям школьников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Набор школьника к первому сентября может обойтись российским родителям в среднем в 3 тысячи 180 рублей. Речь идет о спортивной и школьной форме, ранце и пенале, говорится в исследовании экспертов сервиса для размещения объявлений "Авито".

Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ
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"Средняя цена на ранец - около 1 150, а на школьную форму - 1 060 рублей. За год они подорожали, только в августе ранец вырос в цене на три, а форма на семь процентов. За спортивную экипировку придется отдать в среднем 640 рублей, за пенал - около 330. И это минимальный набор товаров для школьника", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Покупка новой техники на случай дистанционного обучения - значительно увеличит расходы на подготовку школьника. Понадобятся ноутбук, кресло и это не считая базовых вещей для учебы. Расширенный набор школьника из родительского кармана заберет не менее 20 тысяч рублей. По оценкам экспертов, техника тоже выросла в цене в среднем на шесть процентов по сравнению с прошлым сентябрем.

Эксперты подсчитали, что среди крупных городов больше всего за год цена на школьные принадлежности поднялась в Волгограде - сразу на 20 процентов, а вот в Ижевске она даже снизилась на девять процентов.

Самыми затратными школьные сборы оказались в Казани, где за полный комплект для онлайн и офлайн-обучения родителям подростков придется отдать больше 32 тысяч рублей. Меньше всего потратятся на сборы в школу в Тольятти. Здесь подготовить ребенка к учебе можно за 16 тысяч. В Москве сборы в школу обойдутся родителям в среднем в 24 тысячи рублей.

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