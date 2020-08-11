Фальков: Дипломы получили более полумиллиона выпускников вузов

Система высшего образования страны полноценно завершила очередной учебный год: несмотря на беспрецедентные условия, дипломы получили 550 тысяч студентов-очников. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Во всех университетах в новом формате прошли государственные экзамены и состоялись защиты выпускных квалификационных работ, - отметил министр. - Кроме того, в этом году мы уделяем максимальное внимание трудоустройству студентов и выпускников.

Фальков рассказал, что совместно с министерством труда разработан комплекс специальных мер, стартовала программа по привлечению выпускников на исследовательские позиции в университетах и научных институтах.

- Более 50 тысяч студентов этим летом уже получили возможность работать в летних оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях и на строительных объектах, - подчеркнул Фальков. - Работа в студотрядах будет учтена при прохождении учебных практик.