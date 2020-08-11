Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пройдет в августе

Нынешняя осень будет охарактеризована тем, что довольно неожиданно будут появляться фестивали, которые были перенесены в ранее запланированное время из-за пандемии. И август уже показывает первые примеры. Вполне возможно, что именно в конце августа в Москве состоится летний фестиваль на "Стрелке", хотя обычно он проходил в середине июля. А еще объявлено, что, к радости киноманов, состоится и другой фестиваль, про который, честно говоря, все уже думали, что он переносится на следующий год. Речь о Первом Международном фестивале дебютного кино в Новой Голландии. Он пройдет с 14 по 28 августа 2020 года, хотя ранее о нем ничего не было известно - должен был состояться еще в июле и затих. Сейчас же организаторы объявили, что "в связи с текущей эпидемиологической ситуацией и рядом ограничений на проведение массовых мероприятий, а также запретом на работу кинотеатров в Санкт-Петербурге фильмы конкурсной программы, а также фильмы членов жюри и некоторые внеконкурсные картины будут показаны онлайн на платформе Nonfiction.film".

"Пробный" фестиваль дебютов в аутентичном питерском месте Новой Голландии состоялся в прошлом году, "РГ" освещала его работу. Уже тогда фестиваль успел заполучить свою аудиторию (за три дня его посетили 55 тысяч человек). Поклонники смогут оценить в первую очередь то, что в этом году конкурсы короткого и полного метра сохранятся в полном объеме. При этом международное жюри будет оценивать работы участников дистанционно, победители будут объявлены онлайн и получат заявленные призы. Все средства от просмотров фильмов онлайн будут направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию "Ночлежка".

Команда фестиваля - президент Александр Роднянский, программный директор Алексей Артамонов (кстати, он в этом году вошел в жюри конкурса короткого метра фестиваля "Кинотавр", Андрей Карташов - курирует в "Новой Голландии" программы короткого метра.

В рамках конкурса полного и короткого метра пройдут премьерные в России показы фильмов - участников крупных международных фестивалей, таких как Sundance, кинофестивали в Локарно, Роттердаме, Берлине, Клермон-Ферране и других, а также две мировые премьеры: дебютного полного метра Саши Воронова "Мама, я подружилась с призраками" производства студии Stereotactic и документального короткометражного фильма Валентины Бек "Вести с того света", посвященного писателю Юрию Мамлееву и его жене Марии Мамлеевой. В конкурсе полного метра участвуют девять картин из Китая, Колумбии, Восточной и Западной Европы, России, Канады и США, включая фильм, снятый представителем коренных народов Америки на языке чинук-вава. В конкурсе короткого метра - 24 фильма, среди которых документальные, экспериментальные и игровые работы.

Девять фильмов, вошедшие в основной конкурс: "MC Славик 7", режиссеры София Богданович и Дера Кэмпбелл (Канада, 2019); "Орослан" - Матьяж Иванишин, Словения (Чехия, 2019); "Протоки" - Камило Рестрепо (Франция, Колумбия, Бразилия, 2020); "Белым по белому" - Тео Корт (Испания, Чили, Франция, Германия, 2019); "Мама, я подружилась с призраками" - Саша Воронов (Россия, 2020); "Медленная машина" - Пол Фелтен, Джо Денардо (США, 2020); "Жираф" - Анна Софи Хартманн (Германия, Дания, 2019); "Молъни - к океану, к берегу" - Скай Хопинка (США, 2020); "Облако в ее комнате" - Чжэн Лу Синьюань ( Гонконг, Китай, 2020).

А еще по поводу программы кинофестиваля хочется привести слова, которыми его программный директор Алексей Артамонов поделился на своей странице в социальной сети Facebook. Он обещает, что зрители увидят "два абсолютно уникальных российских фильма: полнометражный кинодебют еще одного выдающегося театрального режиссера и драматурга Андрея Стадникова "Смерть Дантона" - для нас большая честь провести у себя его мировую премьеру - и безумное, прекрасное, ни на что не похожее "Житие Гореслава Чуждоземного", снятое без какой-либо институциональной или продюсерской поддержки коллективом художников из Москвы и Петербурга".

Артамонов также анонсирует, что "впереди еще оффлайн показы в Петербурге, где будут сплошь российские и петербургские премьеры, на мой взгляд, лучших крупных фестивальных фильмов этого и частично прошлого года. И показы в Москве, где, среди прочего, будет представлена программа "Изобретая будущее", преимущественно составленная из фильмов, имеющих отношение к современной философии и ее важным акторам. Но обо всем этом мы будем рассказывать постепенно, выкладывая поэтапно информацию на нашем новом сайте..."

Два состава жюри, как уже было сказано, будут работать на фестивале. В жюри полного метра в этом году вошли режиссеры Филип Гренинг (Германия), Бакур Бакурадзе (Россия) и Изабелла Эклеф (Швеция), кинопродюсер Танассис Каратанос (Германия), директор фестиваля Shefield Doc/Fest Синтия Жил (Португалия). Короткий метр будут судить кинорежиссер Андрес Дуке (Испания), кинокритик Кармен Грей (Германия), видеохудожница Полина Канис (Россия) и театральный режиссер Дмитрий Волкострелов (Россия). На фестивале есть отдельная программа "Фильмы жюри". Эти картины будут доступны только на платформе Nonfiction.film с 14 по 28 августа. Это такие ленты, как "Айка" (2018), режиссер Сергей Дворцевой, "Брат Дэян" (2015) - Бакур Бакурадзе, "Великое безмолвие" (2005) - Филип Гренинг, "Карелия: интернациональный мемориал" (2019) - Андрес Дуке, "Смена" (2016) - Полина Канис, "Солдат" (2011) - Дмитрий Волкострелов.

Призы фестиваля имеют денежное выражение. В полнометражном конкурсе Гран-при - 15000 евро, приз жюри - 10000 евро. В короткометражном - три равноценных приза по 5000 евро.