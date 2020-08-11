Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила состав участников турнира женской клубной Евролиги предстоящего сезона-2020/21. У России в соревнованиях максимально возможное представительство - три команды.

За титул побьются действующий обладатель трофея УГМК (Екатеринбург), курское "Динамо" и оренбургская "Надежда". Всего на основной стадии выступят 16 команд, причем 14 из них известны уже точно, а еще две путевки будут разыграны в квалификации.

Напомним, что в финальном матче Евролиги-2018/19 уралочки в венгерском Шопроне победили курянок, а розыгрыш-2019/20 оказался незавершенным из-за пандемии коронавируса. Участники остановились на стадии четвертьфинала, куда от России пробились УГМК и "Надежда". А вот курское "Динамо" не сумело преодолеть барьер группового раунда.