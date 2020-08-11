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11.08.2020 11:11

Франция и Германия вышли из переговоров о реформировании ВОЗ

По сообщению агентства Reuters от 7 августа, Франция и Германия вышли из переговоров о реформировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причина в том, что США решили выйти из ВОЗ, но по-прежнему пытаются играть ведущую роль в этих переговорах, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Агентство Reuters считает, что выход Франции и Германии из переговоров означает неудачу для президента США Дональда Трампа. Будучи очередным председателем Большой семерки, Вашингтон выразил надежду, что в сентябре опубликует общий план по проведению реформы в отношении ВОЗ.

Как говорится в сообщении, один из участников переговоров, высокопоставленный чиновник из Европы, отметил: "Никто не намерен быть втянут в процесс реформирования ВОЗ и получать общую программу этой реформы от государства, только что вышедшего из организации".

Министерства здравоохранения Германии и Франции подтвердили агентству Reuters, что после того, как США объявили о решении выйти из ВОЗ, Германия и Франция выступают против ведущей роли США в переговорах. Пресс-представитель минздрава Италии заявил, что в этом вопросе позиция Италии одинакова с позицией Германии и Франции. Он также отметил, что проект реформы находится в процессе разработки.

По сообщению агентства Reuters, переговоры о реформировании ВОЗ начались около 4 месяцев назад. За это время министры здравоохранения стран Большой семерки провели около 20 телефонных совещаний, дипломаты и другие чиновники также провели несколько десятков совещаний.

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