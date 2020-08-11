Франция ужесточила меры по ношению масок и запреты на массовые мероприятия

Французский премьер-министр Жан Кастекс во вторник заявил, что страна идет "неправильным путем" в течение последних двух недель из-за быстрого роста числа случаев коронавируса на фоне аномальной жары на всей территории Франции. Глава французского правительства распорядился ввести со среды более строгие рекомендации по ношению масок и ограничения на большие публичные собрания.

По данным министерства здравоохранения Франции, за прошедшую неделю в стране было выявлено 10800 новых случаев инфицирования. Министерство здравоохранения Франции опубликовало новые ежедневные данные, сообщив о 1397 новых случаях заражения за последние 24 часа - это почти вдвое больше, чем в понедельник, когда было зафиксировано 785 таких случаев, уточняет Reuters. По словам Кастекса, количество госпитализаций с коронавирусом в больницы (800 в неделю) и госпитализаций в отделения интенсивной терапии (100 в неделю) демонстрирует устойчивую тенденцию роста заболевания COVID-19 на национальном уровне. Каждый день выявляется 25 новых кластеров инфицирования по сравнению с примерно пятью в день, которые регистрировались три недели назад. "Я говорю это сегодня крайне серьезно: если мы не будем реагировать коллективно, мы подвергнем себя высокому риску возобновления эпидемии, который будет трудно контролировать", - заключил французский премьер во время посещения госпиталя в городе Монпелье.

Местным властям даны указания проинструктировать граждан носить маски в общественных местах "насколько это возможно", заявил Кастекс на пресс-конференции. Маски в настоящее время обязательны в общественном транспорте, закрытых помещениях, таких как магазины и правительственные учреждения, а также в основных туристических объектах Парижа, о чем ранее сообщила "РГ". Кастекс также продлил до 30 октября запрет на мероприятия численностью более 5000 человек, под который, в частности, подпадают спортивные матчи и концерты. Изначально запрет планировалось снять в конце этого месяца. На выходных около 10 000 человек собрались на нелегальную рейв-вечеринку на горном плато в Лозере на юге страны.