ФСБ: В Россию с прошлого года не пустили более 820 мигрантов-экстремистов

С 2019 года в Россию не допустили въезда более 820 мигрантов, которые подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил его председатель директор ФСБ Александр Бортников. Он также отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.
Фото: Информцентр НАК
Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, на заседании во вторник были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам, актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.
"В результате обсуждения определены приоритетные задачи по усилению профилактической деятельности в миграционной среде, а также по совершенствованию взаимодействия органов госвласти в этой сфере", - отметили в НАК.
По итогам заседания Бортников обратил внимание участников на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма среди иностранных граждан.