ФСБ: В Россию с прошлого года не пустили более 820 мигрантов-экстремистов

С 2019 года в Россию не допустили въезда более 820 мигрантов, которые подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил его председатель директор ФСБ Александр Бортников. Он также отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, на заседании во вторник были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам, актуальные проблемы профилактики терроризма в среде трудовых мигрантов.

"В результате обсуждения определены приоритетные задачи по усилению профилактической деятельности в миграционной среде, а также по совершенствованию взаимодействия органов госвласти в этой сфере", - отметили в НАК.

По итогам заседания Бортников обратил внимание участников на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма среди иностранных граждан.