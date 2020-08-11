Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава американской компании Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние превысило один миллиард долларов вследствие роста капитализации Apple. Общая стоимость акций возглавляемой им компании превысила два триллиона долларов. Тиму Куку принадлежит 0,02% акций яблочной корпорации, сообщает Bloomberg.

На момент смерти Стива Джобса капитализация Apple составляла 350 миллиардов рублей. За минувшие девять лет Тим Кук, сменивший Джобса на посту главы компании, добился повышения ее стоимости до рекордных значений.

Тим Кук получил свои акции Apple вместе с назначением на пост главы компании. За это время значительную часть своего пакета он направил на благотворительность.