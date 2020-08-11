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11.08.2020 07:58
Рубрика: В мире

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Текст: Алексей Дуэль
Фото: EPA/BROOKS KRAFT Фото: EPA/BROOKS KRAFT
Фото: EPA/BROOKS KRAFT

Глава американской компании Apple Тим Кук стал миллиардером. Его состояние превысило один миллиард долларов вследствие роста капитализации Apple. Общая стоимость акций возглавляемой им компании превысила два триллиона долларов. Тиму Куку принадлежит 0,02% акций яблочной корпорации, сообщает Bloomberg.

Фото: Allyson Magda/ AP Photo
Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов

На момент смерти Стива Джобса капитализация Apple составляла 350 миллиардов рублей. За минувшие девять лет Тим Кук, сменивший Джобса на посту главы компании, добился повышения ее стоимости до рекордных значений.

Тим Кук получил свои акции Apple вместе с назначением на пост главы компании. За это время значительную часть своего пакета он направил на благотворительность.

В мире США Компании Информационные технологии Apple

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