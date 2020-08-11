За полтора года в Россию не допущено более 820 мигрантов, причастных к терроризму и экстремизму.

Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета заявил председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников. Он также отметил, что нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, на сегодняшнем заседании антитеррористического комитета были рассмотрены вопросы противодействия проникновению террористов и их пособников на территорию России по миграционным каналам.

"В результате обсуждения определены приоритетные задачи по усилению профилактической деятельности в миграционной среде, а также по совершенствованию взаимодействия органов госвласти в этой сфере", - отметили в НАК. По итогам заседания Александр Бортников обратил внимание участников на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма среди трудовых мигрантов.

Кроме того, на заседании НАК были продемонстрированы видеоматериалы ФСБ по задержанию за последний месяц приверженцев международного терроризма, которые в том числе готовили теракты в России.

Директор ФСБ призвал к более эффективной профилактике терроризма среди мигрантов

Так, например, 31 июля в Волгоградской области были задержаны пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор. За два дня до этого в Санкт-Петербурге 29 июля спецслужбой были задержаны выходцы одной из среднеазиатских республик - члены ячейки "ИГ" (запрещена в РФ), которые готовили нападение и убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, после совершения терактов они планировали выехать на территорию ближневосточного региона для участия в международной террористической организации. Задержанных злоумышленников также проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур и финансировании терроризма.

23 июля была проведена масштабная спецоперация в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, в результате которой было задержано 22 члена запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана". А за день до этого в Кабардино-Балкарии были уничтожены 4 члена ячейки "ИГ", которые готовили нападение на силовиков.