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11.08.2020 10:02
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Текст: Диана Ковалева
Берлин не согласен с санкциями США по "Северному потоку-2" и настаивает на том, что Европа должна самостоятельно решать, у кого покупать энергоносители. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Хайко Маас. Фото: REUTERS/Costas Baltas Хайко Маас. Фото: REUTERS/Costas Baltas
Хайко Маас. Фото: REUTERS/Costas Baltas

"Ведь ясно одно: решения по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и совместно в Брюсселе. Мы сами решаем, где нам приобретать энергоносители", - цитирует Мааса агентство "Интерфакс".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Министр также подчеркнул, что хоть многолетние отношения Европы и США основываются "на прочном фундаменте и никогда не определялись исключительно сиюминутной политикой", немецкая сторона однозначно не согласна с экстерриториальными санкциями, о чем ясно дает понять властям США.

По мнению Мааса, все это - вопрос не только суверенитета немецкой энергетической политики, но также и создания правовой защищенности для немецких компаний.

Глава МИД ФРГ также заявил, что германо-российские отношения "слишком важны, чтобы пускать их на самотек". Он добавил, что без участия России невозможно добиться урегулирования конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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