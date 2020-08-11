Глава МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

"Ведь ясно одно: решения по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и совместно в Брюсселе. Мы сами решаем, где нам приобретать энергоносители", - цитирует Мааса агентство "Интерфакс".

Министр также подчеркнул, что хоть многолетние отношения Европы и США основываются "на прочном фундаменте и никогда не определялись исключительно сиюминутной политикой", немецкая сторона однозначно не согласна с экстерриториальными санкциями, о чем ясно дает понять властям США.

По мнению Мааса, все это - вопрос не только суверенитета немецкой энергетической политики, но также и создания правовой защищенности для немецких компаний.

Глава МИД ФРГ также заявил, что германо-российские отношения "слишком важны, чтобы пускать их на самотек". Он добавил, что без участия России невозможно добиться урегулирования конфликтов на Украине, в Ливии и Сирии.