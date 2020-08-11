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11.08.2020 11:55
Рубрика: Общество

Главный эпидемиолог: Нет оснований откладывать регистрацию вакцины от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Минздрава России, проходят с соблюдением всех международных стандартов. Оснований для того, чтобы откладывать регистрацию препарата, нет, заявил сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. Эксперт ответил на письмо Ассоциации организации клинических исследований (АОКИ), призвавшей не спешить с регистраций из-за сокращенных сроков тестирования. Вакцина прошла регистрацию в министерстве здравоохранения России.
Николай Брико. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Николай Брико. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Николай Брико. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьезные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана, - заявил Николай Брико ТАСС. - Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы исследований вакцины, международные требования четко соблюдаются".

Фото: ТАСС
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В то же время глава АОКИ Светлана Завидова поясняет, что проведение двух первых фаз клинических исследований, в которых в общей сложности прививки были сделаны менее чем сотне взрослых и абсолютно здоровых добровольцев, - это недостаточно для того, чтобы перейти к более широкому применению вакцины в рамках третьей фазы испытаний. Третью фазу, как ранее поясняли в Минздраве, начнут уже после регистрации и начала промышленного производства вакцины. Прививать планируют медиков, которые контактируют с COVID-больными и находятся в группе риска.

В защиту первой российской вакцины против коронавирусной инфекции сегодня выступили и в Росздравнадзоре. "Претензии к качеству и безопасности российской вакцины от коронавируса основаны на незнании результатов исследований", - считает заместитель главы надзорного ведомства Валентина Косенко.

По ее словам, этой вакциной в ходе первых двух фаз исследований было привито "несколько сотен добровольцев, и серьезных нежелательных реакций не было".

"Очевидно, что АОКИ, не зная результатов, делает выводы", - считает Косенко.

Она добавила, что в третьей фазе исследований вакцины будут участвовать несколько тысяч добровольцев.

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