Главный эпидемиолог: Нет оснований откладывать регистрацию вакцины от COVID-19

"Эта вакцина возникла не на пустом месте, были серьезные, большие наработки по вакцинам в центре им. Гамалеи. Технология разработки такой вакцины очень четко отработана, - заявил Николай Брико ТАСС. - Поэтому здесь, может быть, какое-то ускорение произошло за счет того, что вакцина была создана не на пустом месте. Очень важно, что все этапы исследований вакцины, международные требования четко соблюдаются".
В то же время глава АОКИ Светлана Завидова поясняет, что проведение двух первых фаз клинических исследований, в которых в общей сложности прививки были сделаны менее чем сотне взрослых и абсолютно здоровых добровольцев, - это недостаточно для того, чтобы перейти к более широкому применению вакцины в рамках третьей фазы испытаний. Третью фазу, как ранее поясняли в Минздраве, начнут уже после регистрации и начала промышленного производства вакцины. Прививать планируют медиков, которые контактируют с COVID-больными и находятся в группе риска.
В защиту первой российской вакцины против коронавирусной инфекции сегодня выступили и в Росздравнадзоре. "Претензии к качеству и безопасности российской вакцины от коронавируса основаны на незнании результатов исследований", - считает заместитель главы надзорного ведомства Валентина Косенко.
По ее словам, этой вакциной в ходе первых двух фаз исследований было привито "несколько сотен добровольцев, и серьезных нежелательных реакций не было".
"Очевидно, что АОКИ, не зная результатов, делает выводы", - считает Косенко.
Она добавила, что в третьей фазе исследований вакцины будут участвовать несколько тысяч добровольцев.