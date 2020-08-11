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Рубрика: Экономика

"Яндекс" запустил платформу для самозанятых

Текст: Иван Черноусов

"Яндекс" запустил платформу и приложение "Яндекс.Про". Сервис предназначен для тех, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: PhotoXPress
Как стать самозанятым и что это даст

"Яндекс.Про" подойдет тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. Например, студент, который разбирается в технике, может помогать с ремонтом и настройкой компьютеров и периодически подрабатывать курьером.

Как отмечают в компании, на платформе "Яндекс.Про" уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы "Яндекс.Такси". В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки". В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты "Яндекс.Услуг", а также исполнители заданий в "Яндекс.Толоке".

"Многие люди работают на фрилансе или берут подработку. Им приходится делать все самостоятельно: искать работу, вести бухгалтерию, разбираться с налогами. Для таких людей мы и сделали "Яндекс.Про". Платформа дает им возможность находить клиентов и выполнять заказы, позволяет видеть, сколько ты сегодня заработал, облегчает регистрацию в качестве самозанятого, уплату налогов и так далее. Это удобный сервис для тех, кто работает на себя", - заявил Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний "Яндекса".

ФНС пересмотрит критерии работы самозанятых

К сервису могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России "Мой налог", чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.

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