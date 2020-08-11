В еврокубковых турнирах наступает пора решающих матчей. В Лиге Европе и вовсе определились первые полуфиналисты. Ими стали "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" во второй раз за три года вышел в полуфинал Лиги Европы. Фото: EPA

С четвертьфинальной стадии матчи Лиги Европы проходят в Германии без зрителей, и победитель противостояния определяется по итогам одной встречи. Как видно, у команд нет права на ошибку. В том числе и у записных фаворитов.

Тем удивительнее было наблюдать за тем, как играли против скромного "Копенгагена" звезды "Манчестер Юнайтед". Простой факт: суммарная стоимость состава датской команды почти вдвое меньше тех денег, которые "манкунианцы" выложили этой зимой за португальца Бруну Фернандеша. Однако во вторник вечером разница между командами была минимальной.

Англичане хоть и создали уйму моментов в атаке, но в обороне допускали такие ошибки, что будь на месте датчан более классная команда, команде Уле Гуннара Сульшера пришлось бы очень непросто. Судьба этого противостояния в итоге решилась в дополнительное время. "МЮ" добился победы благодаря голу Бруну Фернандеша с пенальти - 1:0.

- Соперник был очень хорош. Их вратарь провел великолепный матч. Но у нас были моменты, мы дважды попали в штангу, два гола "МЮ" не засчитали. Хорошо, ребята не опустили руки и победили. В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Не хотим упустить такой шанс, - поведал наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

Что касается "Интера", то в нынешнем сезоне игра "черно-синих" оставляет двоякое впечатление. С одной стороны - футболисты Антонио Конте заняли второе место в чемпионате Италии, но с другой не смогли использовать кучу возможностей для завоевания "золота". "Ювентус" позволял себе осечки, чем миланцы по большей части не пользовались.

Впрочем, в Лиге Европы, по крайней мере на данный момент, "Интер" играет на редкость собранно. Хотя в матче с "Байером" итальянцы в какой-то момент расслабились. Поведя 2:0 уже в первом тайме благодаря голам Николы Бареллы и Ромелу Лукаку, номинальные хозяева еще до перерыва пропустили от Кая Хаверца. Во второй половине немцы давили, но добиться результата не смогли. "Интер" выиграл 2:1 и впервые за десять лет примет участие в полуфинале еврокубка.

Суммарная стоимость игроков "Копенгагена" - 38 миллионов евро. За одного только Бруну Фернандеша "МЮ" заплатил вдвое больше денег

- Ребята молодцы, они справились с задачей, но нам нужно научиться добивать соперника в таких ситуациях. Когда ты ведешь 2:0, нужно стремиться забить третий, а не оборонять преимущество, - подчеркнул главный тренер итальянской команды Антонио Конте.

Добавим, что в полуфинале "Интер" сыграет с победителем пары "Шахтер" - "Базель", а "МЮ" - либо с "Вулверхэмптоном", либо с "Севильей". Имена оставшихся двух участников 1/2 финала Лиги Европы стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Лига чемпионов

В среду вечером матчем "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов. Все оставшиеся встречи турнира состоятся в Лиссабоне без зрителей. Победители всех противостояний определятся по итогам одной встречи.

Выделить фаворита в дуэли весьма непросто. Хотя многие эксперты и отдают предпочтение парижанам, "Аталанта" на данный момент ничуть не хуже своего соперника. Она по праву считается одной из самых ярких команд мира. Достаточно сказать, что бергамаски забили в прошедшем розыгрыше итальянского первенства 98 мячей. Лучше показатель, если мы берем европейские топ-лиги, только у "Манчестер Сити" (102 гола).

"Аталанта" успела себя проявить не только на внутренней арене, но и в Лиге чемпионов. Она стала первой командой в истории турнира, которая вышла в плей-офф, уступив в стартовых трех матчах группового этапа. В отличие от итальянцев, "ПСЖ" достаточно уверенно пробился в 1/8 финала, где обыграл дортмундскую "Боруссию" (1:2 в гостях и 2:0 дома).

Что важно - в сегодняшнем матче не смогут принять участие лидеры команд. У "ПСЖ" из-за травмы не сыграет Килиан Мбаппе, а у "Аталанты" Йосип Иличич. По информации СМИ, у Иличича началась депрессия, и он улетел домой в Словению. Сколько его не будет в расположении клуба - пока никто не может сказать.

- Иличич - фундаментальный для нас игрок. Это был сезон его имени вплоть до марта. Йосип громил всех как в "серии А", так и в Европе. Это как "Ювентус" без Дибалы, "Лацио" без Иммобиле или даже "Интер" без Лукаку, - считает главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В то же время наставник "ПСЖ" Томас Тухель, сломавший, к слову, плюсневую кость на одной из последних тренировок, похвалил "Аталанту" и признался: будет очень сложно оставить свои ворота "сухими" в матче с таким соперником.

- Очень важно сыграть внимательно в обороне. У "Аталанты" совершенно уникальный стиль. Они атакуют всеми силами, постоянно прессингуют. Все это означает, что мы обязаны быть сосредоточенными и постараться не пропустить. Это будет невероятно сложно, но ничего не поделаешь, - рассказал Тухель.

Добавим, что накануне состоялись последние два матча в рамках первого тура отечественной Премьер-лиги. Итоги встреч "Ротора" с "Зенитом" и "Рубина" с "Локомотивом" стали известны после подписания номера "РГ" в печать. В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Химки" - ЦСКА - 0:2, "Тамбов" - "Ростов" - 0:1, "Уфа" - "Краснодар" - 0:3, "Арсенал" - "Ахмат" - 0:0, "Спартак" - "Сочи" - 2:2, "Урал" - "Динамо" - 0:2.

Где будем смотреть

12 августа, среда, "Матч ТВ"

21.45 "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "ПСЖ" (Париж, Франция). Прямая трансляция.

13 августа, четверг, "Матч ТВ"

21.45 "РБ Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.

14 августа, пятница, "Матч ТВ"

21.45 "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция.

15 августа, суббота, "Матч ТВ"

21.45 "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция). Прямая трансляция.