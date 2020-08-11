"Интер" и "МЮ" вышли в полуфинал Лиги Европы

Стали известны первые полуфиналисты Лиги Европы сезона 2019/20. Ими стали "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

С этой стадии в Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, победители противостояний определяются по итогам одного матча. Во втором по рангу еврокубковом турнире встречи проходят в Германии, а в первом - в Португалии.

Изначально "Интер" и "МЮ" считались фаворитами своих пар. Итальянцам противостоял "Байер", англичанам - "Копенгаген". Оба гранда в итоге победили, но сделали это со скрипом.

"Интер" в своем матче вел 2:0 благодаря голам Николы Бареллы и Ромелу Лукаку, но еще до перерыва Кай Хавертц отличился за леверкузенцев. Во второй половине "Байер" создал несколько моментов, но итальянцы выстояли - 2:1.

"МЮ" же сумел забить "Копенгагену" лишь в дополнительное время: с пенальти отличился Бруну Фернандеш. "Красные дьяволы" выиграли 2:1 и в полуфинале встретятся либо с "Вулверхэмптоном", либо с "Севильей". Ну а "Интеру" будет противостоять победитель пары "Шахтер" - "Базель".