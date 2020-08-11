К Михаилу Ефремову подан первый иск от потерпевших - на сумму в 6,5 млн рублей

"Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации мне морального вреда 6 млн 500 тысяч рублей", - говорится в исковом заявлении, подготовленном адвокатом Сергеем Аверцевым (представляет интересы Виталия Захарова).

Кроме Виталия Захарова потерпевшими по делу о смертельной аварии признаны еще трое родственников погибшего - вдова, брат и младший сын Сергея Захарова. Их интересы в судебном процессе представляет адвокат Александр Добровинский. Ранее он сообщил, что иски к Ефремову его доверителями уже тоже подготовлены. Но какие суммы в них фигурируют, пока неизвестно.

Напомним, в настоящее время в Пресненском суде Москвы слушается уголовное дело, по которому обвиняемым проходит актер Михаил Ефремов. По версии следствия, он выехал на своем черном внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил двигавшийся во встречном направлении минифургон. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров от полученных в аварии травм на следующее утро скончался. Впоследствии выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Сегодня в 14.00 состоится очередное судебное заседание по этому резонансному делу.

Ефремову вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.