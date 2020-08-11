К Михаилу Ефремову подан первый иск от потерпевших - на сумму в 6,5 млн рублей

Новости

Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
"Яндекс" запустил платформу для самозанятых 12:48
Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал 12:41
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе 12:40
Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест 12:36
Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей 12:36
Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается 12:28
Фальков: Дипломы получили более полумиллиона выпускников вузов 12:27
У вокалиста Entombed Петрова диагностирован неоперабельный рак 12:25
Путин назвал несправедливым снижение выплат медикам из-за пандемии 12:21
Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса 12:16
В Финляндии вводят обязательный карантин после путешествий 12:02
В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья 11:50
Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино" 11:47
Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем 11:40
Путин: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса 11:32
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11:28
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 13:35
Рубрика: Происшествия

К Михаилу Ефремову подан первый иск от потерпевших - на сумму в 6,5 млн рублей

Текст: Иван Петров
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подал гражданский иск о компенсации морального вреда. Об исковом заявлении, поданном Виталием Захаровым к актеру с целью возмещения ему как потерпевшему в качестве морального вреда 6,5 млн рублей, во вторник сообщает ТАСС.

"Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации мне морального вреда 6 млн 500 тысяч рублей", - говорится в исковом заявлении, подготовленном адвокатом Сергеем Аверцевым (представляет интересы Виталия Захарова).

Фото: Роман Канащук/ТАСС
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Кроме Виталия Захарова потерпевшими по делу о смертельной аварии признаны еще трое родственников погибшего - вдова, брат и младший сын Сергея Захарова. Их интересы в судебном процессе представляет адвокат Александр Добровинский. Ранее он сообщил, что иски к Ефремову его доверителями уже тоже подготовлены. Но какие суммы в них фигурируют, пока неизвестно.

Напомним, в настоящее время в Пресненском суде Москвы слушается уголовное дело, по которому обвиняемым проходит актер Михаил Ефремов. По версии следствия, он выехал на своем черном внедорожнике на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил двигавшийся во встречном направлении минифургон. Водитель фургона 57-летний Сергей Захаров от полученных в аварии травм на следующее утро скончался. Впоследствии выяснилось, что актер находился за рулем в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Сегодня в 14.00 состоится очередное судебное заседание по этому резонансному делу.

Ефремову вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Когда можно запретить установку станций сотовой связи на своем доме
Роскомнадзор предлагает увеличить штрафы за утечку персональных данных