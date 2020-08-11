В начале пандемии, когда все сидели дома в самоизоляции, эксперты советовали разобрать свою одежду - и приятно, и полезно. Многие так и сделали - навели порядок в гардеробе. И что выяснилось? Что красивые платья и костюмы, а также туфли на каблуках остаются невостребованными. Разве что нужны для парадных выходов в онлайн. Светская жизнь приостановилась, наряды зависли в шкафах. Зато понадобилась удобная, зачастую спортивная одежда, которую иногда пришлось срочно докупать. Дошло до того, что кто-то впервые купил кроссовки.

Задача масок - не просто быть стильными и красивыми, в них должно быть удобно дышать. Фото: GettyImages

Карантин пошел на спад, а с удобством в одежде не хотелось расставаться. И дизайнеры четко уловили эту тенденцию, подхватили и развили. Дизайнер, основатель своего Дома моды и бренда L-alix Collection Ирина Аликова рассказала обозревателю "РГ", как пандемия повлияла на одежду, которую мы стали выбирать для себя.

Ирина, действительно ли пандемия изменила наш выбор и мы перешли на сторону удобной одежды - спортивной или в пижамном стиле?

Ирина Аликова: Конечно, пандемия повлияла. Наша одежда изменилась и подход к ней тоже - мы стали более избирательными в плане удобства и комфорта. Но, конечно, и красоту никто не отменял. И поэтому бренды сейчас подхватили это направление и борются за внимание потребителя. И уж если появились спортивные вещи, то уклон все-таки идет не в чистый спорт, а в спорт-гламур. Пижамы, которые вошли в моду еще до пандемии, стали хитом. А общий принцип - подача вещи стала такой, чтобы, чувствуя себя в ней дома очень комфортно, можно было и выйти в ней и на улицу.

Пижамы и комбинации действительно пользовались популярностью и до карантина. Но потом случился бум. И звездные пижамные вечеринки, и фото в "Инстаграм", такие, как "мой шелковый карантин"...

Ирина Аликова: Когда-то Александр Васильев, наш гуру моды, а это был 1999 год, читал лекцию, где говорил о том, что в будущем рабочие места у людей будут дома. И в моде окажутся вещи типа пижам, ночных сорочек и прочих. Я запомнила этот его пассаж, но на тот момент не придала ему значения. И вдруг все это сегодня появилось на подиумах и потом уже пришло в жизнь. Я помню момент, как это только входило в моду у нас: люди приезжали из Италии, где купили такие вещи, приходили в них через нашу таможню и встречали удивленные взгляды других пассажиров, кто не сведущ в модных тенденциях. Сейчас, естественно, к этому привыкли, и вещь себя настолько зарекомендовала, что не выходит из моды уже какой сезон. И поэтому этот тренд держится. В общем, после пандемии мода стала домашней: в ходу пижамы, сорочки, халаты. Причем последние - гвоздь программы сегодня, и это будет продолжаться еще очень долго. Допустим, на винтажную вечеринку сегодня вы придете в том же костюме-пижамке или халате из бархата и будете приняты на ура!

Умные пижамы будущего - не толькоидеальная одежда для вечеринок. Они еще смогут сами и измерять температуру тела, и поддерживать ее. Фото: Из личного архива Ирины Аликовой

А бархат моден только для женщин или для мужчин тоже?

Ирина Аликова: И для мужчин, и для женщин. Мода - хорошо это или плохо - становится вне пола. Например, одежда-оверсайз (больше на несколько размеров) сегодня присутствует в коллекциях мужских и женских. Она выгодна производителю, не требует серьезных разработок по лекалам, поэтому продержится долго. Или возьмите тему рубашки. Ведь именно сейчас, после пандемии, мы полюбили платья-рубашки. Удобно! Из хлопка, шелка или кожи. Даже на дубленках мы видим рубашечный крой и даже в мехе.

Но мы же думаем еще об экологии...

Ирина Аликова: Да, это серьезная тема. На Западе к этому относятся строго. Чтобы не убивать животных, разрабатываются новые ткани, сделанные с применением нанотехнологий, которые неотличимы от натуральных мехов даже на близком расстоянии. И по тепловым характеристикам тоже. Это целое направление "умных тканей", которые способны реагировать на низкие температуры и способствуют сохранению тепла нашего тела. Эти разработки открывают новый этап в жизни моды, новый виток. Япония в производстве новинок - на первом месте, потому что сильна в нанотехнологиях. Но и в нашей стране понимают всю важность таких разработок. И мы, я уверена, с молодыми учеными сделаем такой прорыв в нашей моде тоже. По крайней мере мне небезразличны новшества в тканях, которые будут оберегать человека и служить для его здоровья. И я открыта для сотрудничества в этом направлении.

Ткань для здоровья человека - это та, которая нам измеряет температуру?

Ирина Аликова: Когда мы говорим "умная ткань", то подразумеваем ткани, которые служат для комфорта нашего тела. Допустим, ткани, оснащенные специальными металлизированными нитями, которые нормализуют давление человека. Такая ткань может хранить форму, металлизированные нити послушны, работать с ними легко. Есть ткани с полезным для человека напылением, которые лечат, согревают, охлаждают и так далее. Ученые могут рассказать об этом более конкретно, я же говорю с точки зрения потребителя, дизайнера, человека, который очень ратует за то, чтобы такое будущее скорее наступило и чтобы наша страна была в этом впереди всех.

У масок очень длинная история, они давно отвоевали место в повседневной одежде

Есть ткани, защищающие от вредного ультрафиолета, от перегрева и прочих вредных воздействий. Возможно, в будущем мы будем передвигаться в таких капсулах (оболочках), которые будут нас защищать от опасной среды. Ну а пока наденем плащи, длинные платья, комбинезоны, которые будут защищать нас от вредности лучей, микробов, вирусов. Или вот, например, вариант одежды, которая содержит гиалуроновую кислоту и будет оберегать и защищать наши локоточки. Впереди модельеров ждет коллективное творчество с учеными. Сотворчество, работа в командах. Я сейчас стою на пороге основания своей школы. Мне захотелось сделать проект с молодыми дизайнерами России, которые готовы работать над одеждой будущего.

А маски? Сейчас смотришь, девушки идут по улице, у них маски собственноручно или дизайнером сшиты из шелка, из марли. То есть они не выполняют защитную функцию - только для красоты...

Ирина Аликова: У масок очень длинная история, они давно уже себе отвоевали место в повседневной одежде. Это мы видим на примере Китая, Кореи, других азиатских стран. И вот сейчас это докатилось и до нас. Маска как элемент моды уже случилась. Никуда от этого не деться. Нет-нет, и мы будем к ней возвращаться. Уже все дизайнеры откликнулись на это. Здесь хочется предупредить потребителей - маску из ткани, которая не "дышит", нельзя носить в принципе. Это очень вредно для здоровья, как бы красива маска ни была. Я бы, например, даже ввела сертифицирование всех масок, особенно сшитых как аксессуары, потому что это все здоровье людей.