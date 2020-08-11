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Рубрика: Экономика

С руками оторвут

Как не нарваться на мошенников при продаже товаров
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Неделя № 178(8232)
На сервисах для продажи товаров часто орудуют мошенники. Вот что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть.
Придерживайтесь принципа - сначала деньги, потом товар. Фото: Tevarak / iStockphoto.com Придерживайтесь принципа - сначала деньги, потом товар. Фото: Tevarak / iStockphoto.com
Придерживайтесь принципа - сначала деньги, потом товар. Фото: Tevarak / iStockphoto.com

Средства связи

Общайтесь с потенциальными покупателями исключительно по телефону или в мессенджере той платформы, которую вы выбрали. Переходить в другие мессенджеры не стоит, как и заполнять возможные "формы", на которые вам могут присылать ссылки. Целью злоумышленников могут быть данные банковских карт, предупреждает руководитель группы исследований отдела разработки средств защиты приложений Positive Technologies Арсений Реутов.

Придерживайтесь принципа - сначала деньги, потом товар.

Допустим, что вы обо всем договорились с покупателем и осталось самое главное - завершить сделку. Назначать встречи следует в людных местах и в светлое время суток. Однако и на этом этапе могут подстерегать опасности. Например, покупатель может уверять вас, что перевел вам на счет деньги и они придут "вот-вот". Ни в коем случае не отдавайте вещь, не получив за нее деньги. Сейчас онлайн-платежи работают очень быстро, и всегда можно найти удобный для другого способ перевода средств. Если же потенциальный покупатель начинает "звонить в банк", показывать онлайн-счет, говорить, что он уже все перевел и желает побыстрее уйти с вашей вещью, - это 100% "развод". Не подавайте вид, что вы раскусили мошенника, но и встречу в таком случае желательно завершить как можно быстрее.

Как распознать телефонных и интернет-мошенников

На встрече важно быть крайне бдительным. Если вы не уверены, что сможете в случае "нештатной" ситуации дать отпор, берите с собой родственника или знакомого, человека, которому вы полностью доверяете. Люди бывают разные - и лишиться вещи, не получив за нее деньги, не самый плохой расклад в таком случае.

Общаться с покупателями нужно исключительно по телефону или в мессендже платформы

Как интернет-платформы борются с мошенниками

Представитель Avito порекомендовал пользоваться официальными сервисами "Доставка" и "Безопасная сделка", не переходить по баннерной рекламе, ссылкам из электронных писем, из сообщений в чатах и соцсетях от незнакомых людей, а также проверять значок замка в браузере и адрес сайта, который должен начинаться с https:// (именно буква s (secure) показывает, что сайт защищен).

Представитель другой популярной платформы - "Юла" - порекомендовал пользоваться для связи внутренними функциями сервиса и не переходить по ссылкам, обращать внимание на рейтинги как продавца, так и покупателя, а в случае любых подозрений обращаться в техподдержку.

Какие мошеннические схемы могут быть разыграны на дорогах
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