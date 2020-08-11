Как построить энергоэффективное жилье и сколько на нем можно сэкономить

Львиная доля энергопотребления загородного дома (до 70%) уходит на его обогрев. Для России, где отопительный сезон может продолжаться от 7 до 8 месяцев, энергозатраты на это особенно велики. Это касается не только работы нагревательных приборов. Даже при простом кипячении воды значительная часть энергии расходуется впустую на разогрев окружающей атмосферы, и чем она холоднее, тем больше потери. Но этого можно избежать. Вместо того чтобы отапливать улицу, можно повысить энергоэффективность жилья.

Это совсем не означает, что везде надо вкрутить энергосберегающие лампочки, хотя и они не помешают. Главным образом речь идет об уменьшении потерь тепла, что позволит сократить затраты, связанные с потреблением энергии, на 30 и более процентов. Конечно, об этом лучше всего задуматься на стадии строительства дома. Переделывать уже построенное в соответствии с новейшими рекомендациями выйдет значительно сложнее и дороже.

Энергоэффективным, или пассивным, домом сегодня называют жилище, которое требует минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. При его проектировании важно учитывать несколько факторов. Во-первых, архитектурное решение должно быть выполнено с учетом климатических условий места проживания для наиболее продуктивного сохранения тепла и максимального использования естественного освещения. Как правило, рекомендуют, чтобы большие окна выходили на юг, а северную стену делать глухой. Также советуют снабжать окна козырьками против высокого и жаркого летнего солнца.

Дом должен быть компактным. Не маленьким, а с минимальной разницей его внутренней и внешней площади. Считается, что самая экономная форма для дома - это параллелепипед. Желательно в нем создать тепловые буферы, которые отделят жилые помещения от контакта с окружающей средой. Гаражи, веранды, лоджии, подвалы и нежилые чердаки станут отличной преградой для проникновения в комнаты холодного воздуха.

Расходы на энерго­потребление возможно сократить на 70 процентов

Второй вопрос - материалы. Чаще всего рекомендуется строить каркасный дом. Современных материалов, которые по максимуму препятствуют отдаче тепла, сейчас множество, но особое внимание нужно уделить теплоизоляции. Без нее даже теплые полы будут тратить больше энергии на обогрев подвала, фундамента и почвы, чем жилого помещения. Важно учитывать, что основные потери тепла в доме происходят через окна, крышу, стены, фундамент и вентиляцию. Для России толщина утеплителя в стенах в зависимости от региона должна быть 350-500 мм, утеплителя в полу - от 400 мм, в кровле - от 400 мм. Для окон рекомендуются стекла с низк­о­эмиссионным покрытием. Они впускают коротковолновое излучение, но не выпускают тепловые лучи, создавая "парниковый эффект". Есть еще селективные стекла с инертным газом, максимально сокращающие потери тепла.

Не менее важно правильно сделать вентиляционную систему в доме. Для уменьшения расходов на отопление используются приточно-вытяжные вентиляции с рекуперацией, то есть теплообменником. Нагретый воздух через вентиляционные каналы выходит из комнаты, отдает свое тепло рекуператору, соприкасаясь с ним. Холодный свежий воздух с улицы, проходя сквозь рекуператор, нагревается и поступает в дом уже комнатной температуры.

Также для энергоэффективного дома необходим тепловой насос. В недавнем прошлом вещь достаточно экзотическая, но сейчас получающая все большее распространение. Они используют для отопления дома остаточное (низкопотенциальное) тепло воздуха, недр и даже вторичное тепло, например от трубопровода центрального отопления. Кроме того, рекомендуется установить конденсаторный котел, собирающий энергию газов, улетучивающихся в дымоход, а также гелиосистемы (солнечные коллекторы) для подогрева воды энергией солнца.

Также стоит обратить внимание на рациональное использование энергии в доме. Для этого можно снабдить его умными системами - датчиками присутствия, автонастройкой уровня освещенности и вентиляции, системами мониторинга содержания в воздухе углекислого газа и энергопотребления.

Естественно, энергоэффективный дом не может обойтись без солнечных батарей. В зависимости от региона количество их можно варьировать, но возможность возместить хотя бы часть потребляемой электроэнергии не стоит игнорировать.

Стоит все это удовольствие недешево. Дом "под ключ" в зависимости от площади и комплектации - от 2,5 млн рублей. Конечно, это цена только строения на 100-130 квадратных метров без техники. На нее суммарно придется потратить еще от 150 до 200 тыс. рублей. Но экономия энергопотребления в таких домах доходит до 70%. То есть вместо, например, 100 тысяч рублей за определенный период придется заплатить только 30 тысяч, а это значительная разница. В среднем дополнительные расходы на строительство энергоэффективного дома окупаются за 7 лет.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов

Ипотека

Какое жилье обойдется дешевле

Стимулировать спрос на энергоэффективное жилье за счет выдачи льготных ипотечных кредитов планируют в минэкономразвития.

Такое предложение вошло в обновленный план по повышению энергетической эффективности экономики России, который уже отправлен на рассмотрение в правительство.

"Современные жилые дома потребляют вдвое меньше энергии, а информация о классе энергоэффективности зданий давно стала мировой нормой", - сказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В жилищном секторе ведомство также предлагает проводить энергоэффективные капитальные ремонты многоквартирных домов, для чего планируется увеличить финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ и привлекать к работам ресурсоснабжающие организации. При новом строительстве минэкономразвития хочет запретить использование энергонеэффективных технических решений и оборудования. Для финансирования повышения энергоэффективности ведомство предлагает создать специализированный фонд, средства которого будут инвестироваться в соответствующие проекты, в том числе с участием населения, а также представителей малого и среднего бизнеса. Под реализацию плана минэкономразвития планирует снять ограничения для развития энергосервисной деятельности, а также привлечь льготные кредиты и "зеленые" (направленные на улучшение окружающей среды) инвестиции.

Ремонты повысят энергоэффективность старых домов. Фото: РИА Новости

Подготовил Сергей Тихонов