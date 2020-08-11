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Рубрика: Экономика

Острова фиджи

Офисы будущего - как они выглядят и где их увидеть в столице?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8231)
Москва постепенно переходит на офисы нового формата phygital. В них у сотрудников нет четкой привязки к своему рабочему месту, а за счет цифровых технологий экономится до 10 тонн бумаги в год. Одним из первых по такому стандарту начал работать офис Альфа-Банка на Маросейке, где посетителей прямо у входа распознает биометрическая стойка.
Визит в отделение банка на Маросейке больше напоминает дружескую встречу в кафе. Фото: Сергей Куксин/РГ Визит в отделение банка на Маросейке больше напоминает дружескую встречу в кафе. Фото: Сергей Куксин/РГ
Визит в отделение банка на Маросейке больше напоминает дружескую встречу в кафе. Фото: Сергей Куксин/РГ

Концепция phygital получила название от сочетания английских слов physical и digital, то есть это сочетание чисто человеческого общения и современных цифровых технологий. В отделении банка на Маросейке у дверей - небольшой цифровой киоск. В таких мы обычно берем талончики в МФЦ, банках, поликлиниках. Но у этой стойки есть еще дополнение - камера, которая внимательно "рассматривает" посетителя. Клиенты через приложения загружают свои фотографии в систему и дают согласие на их обработку. И теперь каждый раз, когда мы приходим в цифровой офис, киоск нас узнает. Как бы я ни маскировался - и очки надевал, и маску в пол-лица, - автоматика все равно упорно и вежливо пишет на дисплее: "Здравствуйте, Сергей!" Благодаря данным в интернет-банке устройство никогда не забудет, когда у клиента день рождения, и вовремя поздравит. Понимает и персонал офиса, по какому вопросу пришел человек, какие вопросы его могут интересовать. Все это, естественно, ускоряет обслуживание.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему компании готовы оставить сотрудников на удаленке

"Клиент с номером А 301, пройдите к стойке номер 3", - обычно слышим мы после того, как возьмем талончик. В phygital-офисе никаких стоек нет, все сотрудники, и даже управляющая офисом, свободно перемещаются по помещению. Благодаря этому не клиент идет к сотруднику, а сотрудник находит клиента. Еще одно преимущество - отсутствие бумаги. Обычно в любом учреждении нам нужно подписывать множество документов, бланков, заявлений. Все это бесчисленное число раз распечатывается, сканируется и т.д. Здесь же все, что нужно, мы подпишем прямо в планшетах. А сам процесс работы напоминает не деловую встречу с сотрудником банка, а скорее посиделки с товарищем в кафе. Такие же столики, непринужденная обстановка, ненавязчивая музыка. Это не только вносит умиротворение, но и приглушает разговоры в клиентской зоне. "За последние годы банки радикально улучшили свои цифровые каналы. А вот отделения остались прежними и неотличимыми друг от друга, - отметил управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. - При этом каждый крупный банк постарался открыть свое "отделение будущего" - и все они остались своеобразными шоурумами банковских инноваций. Мы же представили то, как на самом деле будут выглядеть и работать отделения банков уже очень скоро". Скоро такой же формат банк попытается распространить на всю страну.

Цифровые офисы помогают сэкономить до 10 тонн бумаги в год

Тем временем phygital-принципы внедряют и крупные торговые организации. Как сообщили в пресс-службе X5 Retail Group, на этот шаг стоит пойти не только ради совершенствования работы, но и ради экономии ресурсов. Дело в том, что в классических офисах 90% помещений приходится на фиксированные рабочие места и только оставшиеся 10 - на зоны коммуникаций с относительно свободной планировкой. X5 решила изменить это соотношение в сторону 60 на 40. Таким образом, можно отказаться от больших площадей, сэкономив на целом ряде платежей. Дорогого стоит отказ от тонн бумаги и множества ксероксов, сканеров и всей остальной оргтехники. А еще такой формат позволяет перейти на удаленный режим работы 60 процентам сотрудников. "Многофункциональное и комфортное офисное пространство, гибкий подход к управлению временем и эффективностью дополняют наши преимущества как работодателя и становятся частью цифровой и культурной трансформации бизнеса, - отметила директор по персоналу и организационному развитию Х5 Retail Group Татьяна Красноперова.

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