Какие смартфоны нельзя покупать в 2020 году

Уже несколько лет гонка смартфонов выглядит как настоящее, а не шуточное соревнование. Производители выясняют, у кого выше разрешение экрана, частота обновления, число камер.

Однако находятся компании, которые считают, что телефон - это в лучшем случае звонилка с браузером. Они выпускают аппараты, которые не умеют ровным счетом ничего, и устанавливают на них совершенно негуманные ценники.

Итак, какие характеристики смартфона должны отпугнуть любого покупателя в 2020 году?

1. Один или два гигабайта оперативной памяти. Если посмотреть, сколько занимают места в памяти современные приложения, станет понятно, что это ни о чем. Быстро или хотя бы просто более-менее комфортно переключаться между такими прожорливыми программами просто невозможно - если места в ОЗУ мало, приложения неизбежно будут выгружаться оттуда, а их восстановление займет время, особенно со слабым процессором (а с небольшим объемом памяти почти всегда соседствует именно он).

Так что три гигабайта оперативки - это необходимый минимум. Меньше - просто неудобно.

2. Нет сканера отпечатка пальца. Вводить каждый раз вручную код разблокировки было грустно даже в 2015 году, что уж говорить про нынешнее время. Сканер отпечатка пальца - маст-хэв. А вот всякие "аналоги Face ID" - это не так безопасно, как кажется. Не может в смартфоне за 7-10 тысяч рублей хорошо работающей системы распознавания по лицу - она там просто для красоты.

3. 8-16 гигабайт постоянной памяти. В такой крошечный объем не влезет примерно ничего. И никакие карты microSD не помогут - многие приложения не захотят туда устанавливаться из соображений безопасности. На картах памяти можно разве что хранить музыку - для этого они годятся лучше всего. А для приложений и фото нужно использовать внутреннюю память, и ее должно быть минимум 32 гигабайта, а лучше 64.

4. Аккумулятор емкостью меньше 3000 мАч. Сейчас даже в дешевые аппараты ставят батареи на 4000-5000 мАч и умудряются держать невысокие цены. Поэтому производители, которые комплектуют свои устройства дохленькими аккумуляторами, а цены держат на среднем уровне, должны пересмотреть свою ценовую политику. Или закупить партию батарей помощнее.

5. Однообъективная камера - это не вчерашний и даже не позавчерашний день. Простить такое можно разве что iPhone или Google Pixel, но больше никому. В любом смартфоне должна быть сверхширокоугольная камера в дополнение к основной. Макро тоже не помешает, хотя обязательным назвать его нельзя (да и зум тоже). А вот сверхширик для эффектной съемки пейзажей и искаженной архитектуры - то, что надо.

Возникает резонный вопрос: что же купить, если карман не жжет большая сумма денег? Даже в категории до 9 тысяч рублей можно найти несколько очень достойных моделей: Realme C3, Huawei Y6p, Redmi 8, ZTE Blade V10, Oppo A5s. Все они (и не только они) имеют необходимый минимум функций (или даже больше минимума) для комфортной работы, а их покупка не ударит по кошельку.