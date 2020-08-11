Маски, похоже, остаются с нами надолго: в Москве, других городах вновь активно штрафуют за их отсутствие в магазинах и метро. Но в жару в маске просто дышать нечем. Как выйти из положения?

Маски - это не прихоть властей, как ехидничают в сетях, "прикупивших заводик" по их производству. Это объективно защищает. Недавно в авторитетном Science были опубликованы результаты исследования: вирус SARS-CoV-2 передается, главным образом, с каплями влаги, выделяемыми заболевшим человеком не только при кашле или чихании, но и при обычном разговоре. Выделяются мельчайшие капли размером от 0,1 до 1000 микрон. Они какое-то время висят в воздухе, что зависит от их размера, а также температуры и движения воздуха в помещении.

Ношение маски защищает от выделения капель с вирусом заболевшим и препятствует их попаданию в дыхательные пути здорового человека. Так что, повторим, маски - реальное средство защиты. Пусть и не стопроцентное.

ВОЗ говорит, что лучше защищают респираторы № 95 и трехслойные хирургические маски, но это недешевое удовольствие. В жару не стоит покупать синтетические маски - даже те, которые имеют гибкую проволочку-прищепку для носа, плохо прилегают к лицу, постоянно сползают и нередко вызывают аллергию. Отдавать предпочтение нужно хлопчатобумажным маскам. Сшитые по старинке из нескольких слоев марли с ватной прокладкой, они создают надежный барьер для вируса. Но быстро пачкаются, а на улице и вовсе выглядят странно.

Поэтому эксперты советуют компромиссный вариант: сшить двух-трехслойную маску из хлопчатобумажного трикотажа и вставлять в нее сменные тканевые фильтры. Подойдет даже старая надоевшая футболка - из нее можно наделать масок на всю семью.

И, конечно, несмотря на моду на черные маски, в жару нужно выбирать светлые. В них не так жарко. Маска не должна быть тесной, но и болтаться на лице - тоже неправильно. И не забывайте ее стирать после каждого применения.