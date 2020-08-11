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Рубрика: Экономика

Остров взят взаимовыгодно

Кипр согласился на налог на дивиденды из РФ в размере 15%
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Кипр согласился на то, чтобы дивиденды и проценты, выплачиваемые из России, облагались российской стороной по ставке 15%. Стороны договорились изменить Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с 2021 года.

В июле переговоры с Кипром зашли в тупик, в начале августа минфин запустил процедуру выхода России из СИДН с Кипром, теперь она будет остановлена. "Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны, - рассказал вице-премьер Алексей Оверчук. - Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года". "Это важное и взаимовыгодное соглашение", - написал в "Твиттере" министр финансов Кипра Константинос Петридис. "В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - сказал статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Также Россия ожидает ответа от Нидерландов. Если они согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру.

Фото: Валерий Шарифуллин / ТАСС
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В марте президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться налогом по ставке не менее 15%. Сейчас при выплате дивидендов на Кипр ставку можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам - до 0%. Дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр составят 130-150 млрд рублей ежегодно, сказал Сазанов в эфире канала "Россия 24".

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