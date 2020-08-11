Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл драфт-лотерею НХЛ

Национальная хоккейная лига провела второй этап драфт-лотереи-2020. Информация появилась на официальном сайте НХЛ.

Участвовали восемь команд, которые проиграли свои серии квалификации Кубка Стэнли. По итогам лотереи право первого выбора на драфте получил клуб "Нью-Йорк Рейнджерс". У него 18-е место в турнирной таблице НХЛ, уточняет РИА Новости.

Если говорить о фаворитах ярмарки юниоров, то лидером среди них является 18-летний канадский нападающий Алексис Лафренье. Он выступает за "Римуски". Эксперты отмечают техническую подкованность форварда: блестящее владение шайбой, его убойные броски, умение просчитать игру и оперативно принять оптимальное решение на площадке. По итогам 52 игр сезона 2019/2020 у него 112 (35+77) очков.

Куинтон Байфилд - еще один желанный игрок для профессиональных клубов лиги. По итогам проведенных 45 игр в сезоне у него 82 (32+50) очка. Центрфорварду "Садбэри" 17 лет, но, по оценкам экспертов, он уже хорошо подготовлен к быстрому переходу во взрослый хоккей. Одно из сильных качеств этого игрока - способность контролировать игру на обеих сторонах площадки. Самый перспективный русский хоккеист на драфте-2020 и первый голкипер во всех основных рейтингах - 18-летний Ярослав Аскаров. Уже сейчас специалисты говорят о перспективной карьере этого вратаря, которого отличает не только блестящая реакция, но и умение точно видеть игру.

Пандемия внесла изменения и в сам сезон игр НХЛ, и в сроки проведения драфта, который назначен на 9 и 10 октября. Изначально мероприятие планировали провести 26-27 июня в Монреале, но отложили из-за распространения коронавируса.

Итоги лотереи:

1. "Нью-Йорк Рейнджерс";

2. "Лос-Анджелес";

3. "Оттава" (от "Сан-Хосе");

4. "Детройт";

5. "Оттава";

6. "Анахайм";

7. "Нью-Джерси";

8. "Баффало";

9. "Миннесота";

10. "Виннипег";

11. "Нэшвилл";

12. "Флорида";

13. "Торонто";

14. "Эдмонтон";

15. "Питтсбург".