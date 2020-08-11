Лавров: Более 80% обстрелов объектов в Донбассе приходится на долю ВСУ

Львиная доля ответственности за нарушение режима прекращения огня в Донбассе лежит на вооруженных силах Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

По словам Лаврова, за ситуацией в Донбассе и на Украине следит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Правда, ее доклады носят абстрактных характер, в них ничего не говорится о тех, на ком лежит ответственность за различного рода нарушения. В связи с этим российская сторона призвала СММ конкретизировать информацию в докладах об обстрелах в Донбассе.

Тем не менее даже из собранных данных можно сделать определенные выводы. Как показал анализ, проведенный представительством РФ в ОБСЕ, "более 80 процентов обстрелов гражданских объектов приходится на долю Вооруженных сил Украины". "Из числа гражданских жертв по обе стороны соприкосновения более 80 процентов жертв на стороне ополчения. Иными словами, основную, львиную долю ответственности за нарушение договоренностей о прекращении огня несут Вооруженные силы Украины", - отметил Лавров. Министр подчеркнул, что "миссия ОБСЕ должна выполнить свое обязательство, которое уже не первый год не выполняется, и представить развернутый тематический аналитический доклад".

Лавров также отметил, что Россия и Германия понимают "безальтернативность и необходимость максимальной оперативной реализации минского комплекса мер". "Мы в очередной раз призвали немецких коллег использовать свое влияние на киевское руководство с тем, чтобы побудить его к скорейшему выполнению взятых на себя обязательств в рамках минского процесса", - заявил министр.

По словам главы МИД РФ это особо необходимо в связи со странными сигналами, которые подает Киев. Оттуда звучат заявления, что Минские соглашения устарели, президент Украины Владимир Зеленский просит расшифровать ему положения договоренностей, а экс-президент Леонид Кравчук вообще говорит, что Петр Порошенко зря поставил свою подпись под этим документом.