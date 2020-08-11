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11.08.2020 13:56
Рубрика: В мире

Лавров: Москва обеспокоена кибератаками из Германии

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона обеспокоена сложившейся ситуацией в отношениях с ФРГ в сфере кибербезопаности. Из германского сектора интернета за последние полтора года было зафиксировано 75 атак на российские ресурсы, значительная часть которых принадлежит государственным учреждениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговорам со своим коллегой из Германии Хайко Маасом.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

"Мы выразили германской стороне озабоченность в связи с ситуацией в нашем взаимодействии по кибербезопасности. В прошлом году и в этом году было зарегистрировано значительное количество кибератак против объектов и организаций в России, исходивших из германского сегмента сети Интернет", - отметил Лавров.

Фото: iStock
К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети

Как уточнил министр, с января 2019 года по май 2020 года было зафиксировано 75 атак на российские ресурсы. По всем эти случаям Москва направила уведомления соответствующим германским структурам, однако ответ получила только на семь из них, притом формального характера, без конкретики. На проходивших 11 августа переговорах Лавров обратил внимание Мааса на этот момент. "Игнорирование профессиональных запросов мало корреспондируется тем, что говорится на политическом уровне", - отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что до 2018 года Россия и Германии проводили двусторонние консультации по кибербезопасности, но затем они были свернуты по инициативе Берлина. Сейчас обсуждается вопрос о возможности восстановлении этого канала.

Что касается претензий по вопросу сотрудничества по делу об убийстве в Тиргартене, то, по словам Лаврова, на все обращения была передана имеющаяся у российской стороны информация. Некоторые запросы остались без ответа просто потому, что такой информации в России нет, отметил глава МИД РФ, добавив, что и в Москве хотели услышать ответы по тем 75 обращениям в связи с атаками на российские учреждения.

В мире Европа Германия Правительство МИД

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