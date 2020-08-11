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11.08.2020 14:12
Рубрика: В мире

Лавров: "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время

Текст: Юрий Когалов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток-2" будет реализован в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ заявил по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - отметил Лавров. По его словам, Москва ценит принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы. Глава МИД РФ подчеркнул, что оценивать этот проект должны сами европейские страны, а не из-за океана.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Экстерриториальные санкции он назвал неприемлемыми. "Евросоюз, продвигая свои односторонние санкции, вместе с тем от их экстерриториального применения воздерживается. А США здесь не видят для себя никаких красных линий, никаких краев, как у нас говорят, грубо преследуют без всякого дипломатического оформления одну простую цель: США должны иметь возможность и право делать все, что им заблагорассудится, и в мировой политике, и в мировой экономике, и вообще в любой сфере человеческой деятельности", - заявил Лавров.

Министр обратил внимание, что Вашингтон в последнее время выходит из договоров, организаций и структур, которые могут рассматриваться в качестве сдерживающих свободу действий США. "Мы продолжаем контакты с США, потому что того требует прагматизм. Но мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов", - отметил Лавров.

В США публично заявляется, что Соединенные Штаты любой ценой остановят "Северный поток-2". По словам российского министра, "если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической, будь то в какой-либо иной сфере, США, то это их решение". Однако не все в ЕС столь покладисты. ФРГ имеет собственную позицию по этому вопросу, и она ее продвигает.

Как отметил со своей стороны Хайко Маас, "трансатлантические связи имеют выдающееся значение для Германии, но это наше суверенное решение, где мы будет закупать энергоносители".

Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"

Напомним, сооружение газопровода "Северный поток-2" - крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран. МИД РФ неоднократно отмечал, что Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства газопровода путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств.

В мире Европа Германия Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"

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