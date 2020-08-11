Леонид Слуцкий удален в перерыве матча "Рубин" - "Локомотив"

Главный судья матча первого тура Премьер-лиги между "Рубином" и "Локомотивом" Сергей Иванов удалил в перерыве тренера хозяев Леонида Слуцкого.

Слуцкому не понравилось, что Иванов не назначил пенальти в ворота москвичей в эпизоде с падением Владислава Игнатьева после контакта с Гилерме. Произошло это при счете 1:0 в пользу гостей: первый гол забил Алексей Миранчук. До перерыва "Локомотив" забил и второй мяч усилиями Дмитрия Баринова.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Рубин" зимой этого года, подписав с казанским клубом пятилетний контракт.