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11.08.2020 02:50
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" одолел "Копенгаген" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Голкиперу "Копенгагена" не удалось спасти ворота от пенальти полузащитника "МЮ". Фото: Wolfgang Rattay/Pool via AP Голкиперу "Копенгагена" не удалось спасти ворота от пенальти полузащитника "МЮ". Фото: Wolfgang Rattay/Pool via AP
Голкиперу "Копенгагена" не удалось спасти ворота от пенальти полузащитника "МЮ". Фото: Wolfgang Rattay/Pool via AP

Четвертьфинальный матч Лиги Европы состоялся на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне. "Манчестер Юнайтед" встречался с датским клубом "Копенгаген".

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Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Единственный гол в овертайме забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Это произошло на 95-й минуте встречи, сообщает интернет-портал Sports.ru.

В итоге "Манчестер Юнайтед" одерживает победу с минимальным счетом - 1:0. Впереди у английского клуба встреча с победителем пары "Вулверхэмптон" - "Севилья". Этот матч пройдет в Кельне в предстоящее воскресенье, 16 августа.

"Мы доходили до трех полуфиналов в этом сезоне, а теперь надо выйти в финал. При этом нам все равно с кем придется играть с "Вулверхэмптоном" или "Севильей". Обе команды нам хорошо знакомы", - заявил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер комментируя победу над "Копенгагеном".

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