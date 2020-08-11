Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года

Для тех, кто входит в группу риска, вакцинация должна быть приоритетной, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай на XIV Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" во вторник, 11 августа. Он назвал первую зарегистрированную российскую вакцину победой наших ученых, и пояснил, что она не возникла на пустом месте.

"Это результат длительных исследований, которые начались еще в девяностых годах. Именно в эти годы была разработана основа, которая сегодня может использоваться для изготовления некоторых вакцин и лекарств. Из нее и была создана первая вакцина от коронавируса. Нужно отметить, что сама основа очень хорошо изучена, в отношении неё у специалистов нет никаких сомнений", - сказал замминистра.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции разработана "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи". Единственной площадкой для ее производства в регистрационном удостоверении указан входящий в Группу АФК "Система" фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде.

Уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным "НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи", при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти - одно из основных свойств вакцины.

Клинические испытания вакцины начались в июне 2020 года. Массовое производство планируется запустить к концу этого года, после чего, видимо, и начнется массовая вакцинация.