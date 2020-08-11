Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков

То, что врач дурного не посоветует, приятно осознавать, но, увы, слишком часто жизненные привычки уступают место резонным рекомендациям наших друзей в белых халатах, констатируют белорусские медики. И чтобы далеко за примерами не ходить, готовы сослаться на любимую всеми с детства сладкую газировку. А ведь ученые предупреждают, что это, как ни покажется странным, один из самых опасных продуктов питания.

Во-первых, согласно лабораторным исследованиям, в одном стакане сладких соблазнительных пузырьков прохлады содержится такое же количество сахара, сколько не всегда готов положить в стакан чая даже гурман-сладкоежка: 5-6 чайных ложек. А, во-вторых, в сочетании с двуокисью углерода, который и дает эффект торжествующих пузырьков, сахар мгновенно всасывается в кровь, стимулируя мощнейший выброс инсулина, провоцируя тем самым появление смертельно опасного диабета.

Кроме того, предупреждает главный специалист Минздрава Беларуси и заведующий кафедрой национального мединститута Вадим Сушинский, коварство освежающего напитка кроется еще и в том, что никто не воспринимает глотки аппетитной газировки за прием пищи, и порой готовы утолять летнюю жажду, как говорится, "без остановки". Поэтому он настоятельно рекомендует в жару ограничить употребление алкогольных и сладких газированных напитков.

Естественно, уточнил врач, летом организм быстрее теряет воду, которую необходимо компенсировать. Но потеря жидкости, по его словам, существенно различается в зависимости от температуры. Например, при температуре более 30 градусов ее потеря увеличивается почти в пять раз.

В этой ситуации, предупреждает специалист, "предпочтение следует отдавать чистой питьевой воде, а также чаю, морсам и компотам". Нежелательно, предупредил он, и употребление алкогольных напитков. Что же касается минеральной воды, уточнил Сушинский, она, безусловно, приветствуется, потому что потоотделение характеризуется еще и тем, что теряется большое количество минеральных солей. "В то же время это не должна быть ледяная жидкость. Здесь другая задача - обеспечить восстановление поступления воды, которую организм теряет", - сказал эксперт.

Если пить газировку часто, а многие дети, да и взрослые, не отказывают себе в банке Колы по случаю или просто так, со временем это может привести, напоминает специалист, к развитию серьезных заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, ожирения.

Кроме того, он рекомендуется в жару скорректировать свой рацион питания. "Пища должна быть легкой. Не надо перегружать организм калориями и в большом количестве употреблять жирную пищу", - добавил Вадим Сушинский, передает БЕЛТА.