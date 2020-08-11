МЭР разработало проект развития Северо-Кавказского ФО до 2025 года

Минэкономразвития России разработало проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы.

Министерство предлагает скорректировать целевые показатели и параметры финансирования, предусмотренные существующей программой на 2020 год, в том числе в связи с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. В текущем году планируется активизировать строительство и реконструкцию социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, водоводов и водозаборной башни. Общий объем финансирования программы остается неизменным.

Напомним, государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей