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11.08.2020 17:14
Рубрика: Культура

МХТ им. Чехова рассказал о первой премьере нового сезона

Текст: Наталья Лебедева
Московский художественный театр имени Чехова откроет новый сезон 7 сентября, а первой премьерой станет спектакль "Ювенильное море" по одноименной повести Андрея Платонова в постановке Натальи Назаровой.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Знаете, когда видят на афише Платонова, часто думают, что будет, конечно, стильно, атмосферно, но скучновато. Безусловно, это имеет право быть, Платонов очень разный. Но мне именно хотелось бы в это непростое время поговорить о серьезных вещах весело. Платонов - очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза - это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка", - цитирует слова режиссера пресс-служба театра.

Фото: REUTERS
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По словам Наталья Назаровой, это будет спектакль о том, как люди впадают в великие коллективные иллюзии, и как эти иллюзии приводят к катастрофам. Однако, по замыслу режиссера, это будет комедия. "Мы постарались отойти от стереотипов постановок Платонова", - добавила она.

В спектакле заняты Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова, а также новое поколение - мхатовская молодежь. "Когда я подбирала актеров, прежде всего обращала внимание на то, как они существуют в ансамбле. Могу сказать: тот ансамбль, который случился - идеальный", - отметила Назарова.

Как рассказали в пресс-службе репетиции идут каждый день, чтобы успеть подготовить спектакль к октябрю. Билеты на него можно будет купить с 5 сентября.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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