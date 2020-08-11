МХТ им. Чехова рассказал о первой премьере нового сезона

Московский художественный театр имени Чехова откроет новый сезон 7 сентября, а первой премьерой станет спектакль "Ювенильное море" по одноименной повести Андрея Платонова в постановке Натальи Назаровой.

"Знаете, когда видят на афише Платонова, часто думают, что будет, конечно, стильно, атмосферно, но скучновато. Безусловно, это имеет право быть, Платонов очень разный. Но мне именно хотелось бы в это непростое время поговорить о серьезных вещах весело. Платонов - очень остроумный автор, он наследник Гоголя, из компании Маркеса. Его проза - это магический реализм. Словом, у нас получается временами страшная, временами веселая и очень абсурдная сказка", - цитирует слова режиссера пресс-служба театра.

По словам Наталья Назаровой, это будет спектакль о том, как люди впадают в великие коллективные иллюзии, и как эти иллюзии приводят к катастрофам. Однако, по замыслу режиссера, это будет комедия. "Мы постарались отойти от стереотипов постановок Платонова", - добавила она.

В спектакле заняты Алена Хованская, Павел Ващилин, Мария Сокова, Евгений Перевалов, Валерий Трошин, Николай Сальников, Артем Волобуев, Юлия Чебакова, а также новое поколение - мхатовская молодежь. "Когда я подбирала актеров, прежде всего обращала внимание на то, как они существуют в ансамбле. Могу сказать: тот ансамбль, который случился - идеальный", - отметила Назарова.

Как рассказали в пресс-службе репетиции идут каждый день, чтобы успеть подготовить спектакль к октябрю. Билеты на него можно будет купить с 5 сентября.