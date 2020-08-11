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Рубрика: В мире

МИД Беларуси готов представить доказательства иностранного вмешательства в дела страны

Текст: Диана Ковалева

Минск готов к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами и может представить другим странам "конкретные неопровержимые факты", доказывающие иностранное вмешательство в происходящее в Беларуси. Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

Фото: Reuters
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"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - говорится в заявлении ведомства.

В белорусском МИД также призвали всех зарубежных партнеров анализировать происходящее взвешенно и учитывать все позиции. "Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране", - гласит текст заявления.

Минску далеко не безразлична реакция его зарубежных партнеров на исход президентских выборов в стране, отметили в МИД. Однако в министерстве считают абсолютно неприемлемым то, как быстро некоторые европейские чиновники сделали важнейшие для Беларуси политические заявления, "даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию".

Еще до выборов Беларусь обращалась к странам-партнерам за содействием, говоря о фактах "прямого внешнего вмешательства", а также предлагала вместе разобраться в том, что сегодня происходит в стране, отметили в ведомстве. "Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" - написано в заявлении.

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