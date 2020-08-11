Минкомсвязь предлагает давать кредиты на цифровую трансформацию

Российским компаниям предложат льготные кредиты на цифровую трансформацию. Программа, о запуске которой сообщила пресс-служба Минкомсвязи, продлится до 2024 года.

На внедрение цифровых решений компании смогут получить кредиты до 5 млрд рублей по одному проекту и до 10 млрд рублей по нескольким проектам. Ставка составит от 1 до 5% годовых. "На получение кредитов под льготный процент смогут претендовать как компании с госучастием, так и частные компании", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент идет отбор банков, которые примут участие в программе. Им государство предоставит субсидию на возмещение затрат по предоставлению льготных кредитов. Перечень банков будет опубликован на сайте министерства после подписания с ними соглашений.

Механизм льготного кредитования запущен в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". "Цифровая трансформация компаний способна как повысить их эффективность и доходность, так и стать драйвером экономики в целом", - подчеркнул замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин.

В рамках программы также запланирован льготный факторинг для разработчиков программных решений.