Минобороны сообщило о 9 673 пациентах, вылечившихся от коронавируса

Количество представителей Вооруженных сил, с помощью медиков справившихся с новой коронавирусной инфекции, растет. При этом каждый день сокращается число инфицированных COVID-19.

По данным Минобороны на 11 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 74 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 673 человек.

Кроме того, почти 31 900 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 920 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 734 пациента лежат в военных госпиталях. 26 изолированы по месту службы. Девять лежат в гражданских больницах и клиниках. А 151 человек изолирован на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 8 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 3 792 пациентам, 627 из которых - гражданские. В бюллетене сказано, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.