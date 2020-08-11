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11.08.2020 17:39
Рубрика: Экономика

Минпромторг ускорит вывод российских фармпрепаратов за рубеж

Текст: Светлана Ментюкова
Министерство промышленности и торговли РФ готово оказывать содействие по ускоренному выводу препаратов российского производства на рынки зарубежных стран. Об этом сообщил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин на форуме "Здоровье нации - основа процветания России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Министерство готово оказывать административную поддержку, в том числе к кому можно обращаться (по вопросам поставок - Прим. ред.) в тех или иных странах. У нас есть налаженное взаимодействие с регуляторами многих стран, в том числе с Европейским медицинским агентством, где российские разработчики уже зарегистрировали часть препаратов, в том числе и противовирусных", - рассказал Алехин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Он также сообщил, что одним из возможных каналов, способных показать, что в России есть должного уровня медицинские изделия и лекарственные средства, могут являться гуманитарные миссии. "Некоторые из стран запрашивают гуманитарную помощь. После первой такой поставки можно выходить с предложением о коммерческих поставках на регулярной основе. Налаживать прямой диалог", - уточнил глава департамента.

По словам Алехина, еще одним новшеством станет более плотная работа с научными организациями, в том числе научно-исследовательскими институтами (НИИ). "Мы будем привлекать частного инвестора на самом раннем этапе, чтобы он понимал, ложится ли та или иная научная разработка в его портфель. Таким образом в России начнет формироваться спрос на научные разработки", - сообщил он.

Алехин также отметил, что никакого дефицита средств индивидуальной защиты ни для медиков, ни для населения в осенне-зимний период не ожидается. По его словам, мощности отечественных предприятий сейчас рассчитаны на производство максимального суточного объема респираторов в количестве 530 тысяч единиц, защитных костюмов - 200 тысяч, медицинских перчаток - 115 тысяч пар, а еще 50 тысяч штук защитных очков.

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