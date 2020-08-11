Пособие для детей от 3 до 7 лет могут увеличить

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, могут получить в 2021 году прибавку к детскому пособию. О такой возможности "РГ" сообщили в пресс-службе Минтруда.

"В соответствии с поручением президента по реализации послания Федеральному собранию, правительству совместно с субъектами федерации необходимо оценить уровень доходов семей, получающих выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий", - заявили в ведомстве.

Сейчас специалисты министерства труда и соцзащиты разрабатывают проект нормативно-правового акта. По данным пресс-службы ведомства, в нем будет предложено дифференцировать размер пособия, с тем чтобы семьи, в которых среднедушевой доход остается ниже уровня прожиточного минимума, получали 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Во всех прочих случаях размер пособия останется на уровне 50% детского прожиточного минимума.

Сейчас средний для России размер этой выплаты составляет 5,5 тысячи рублей в месяц.