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11.08.2020 15:20

МКБ предложил ипотечную ставку 0,01% в партнерстве с группой "Самолет"

Московский кредитный банк (МКБ) в партнерстве с группой "Самолет" запустил совместную программу ипотечного кредитования. С ее помощью приобрести жилье в одном из объектов группы "Самолет" можно с ипотечной ставкой 0,01%.

В рамках программы предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей. Ставка 0,01% действует в течение первого года ипотеки. Срок кредита - до 30 лет.

Программа позволяет купить квартиру в ЖК группы "Самолет", находящихся как в Москве ("Квартал Некрасовка", "Остафьево", "Алхимово"), так и в Подмосковье ("Пригород Лесное", "Большое Путилково", "Люберцы", "Томилино Парк").

"Партнерская программа с одним из крупнейших застройщиков московского региона - еще один шаг в сторону обеспечения граждан доступной ипотекой и качественным жильем", - отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

"МКБ - надежный партнер группы "Самолет". Например, банк выделил проектное финансирование нашему проекту "Квартал "Некрасовка". Мы рады, что наше сотрудничество расширяется и совместно мы можем предложить покупателям недвижимости как интересные проекты, так и лучшие условия покупки", - считает директор по развитию партнерских программ группы "Самолет" Алена Анцышкина.

Группа "Самолет" является одним из девелоперов застройщиков Москвы и московского региона, входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства и занимает пятое место в стране по объему ввода в эксплуатацию по итогам 2019 года. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м. и продолжает расти.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский кредитный банк"

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