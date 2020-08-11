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Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан

Новости
    11.08.2020, 15:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости

Муж советской, российской эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Напомним: ранее стало известно, что Легкоступова была найдена дочерью, певицей Анэттой Бриль, в бессознательном состоянии в ее квартире. Рядом находился Фирсов. Артистку спешно госпитализировали. По некоторым данным, женщина находится в коме.

Как стало известно каналу, Легкоступова "была доставлена в больницу из рехаба под вымышленной фамилией Левченко". При этом дочь пояснила конспирацию тем, что "не хотела предавать информацию об алкогольной зависимости звезды шоу-бизнеса огласке".

Сообщается: певица с новым мужем, яхтсменом Фирсовым, "употребляли алкоголь с 23 июля по 7 августа" и все это время не выходили на связь. Что встревожило родственницу. Бриль отправилась к матери 7 августа, найдя ее "в состоянии сильного опьянения, на лице певицы были кровоподтеки, на теле, руках и ногах - синяки".

Фото: instagram.com/ ritadakota
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Дочь отвезла звезду эстрады и ее мужа в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал в первый же день. В то время как состояние Легкоступовой стремительно ухудшалось - из-за черепно-мозговой травмы.

Не исключено, что Легкоступова была избита - версия проверяется соответствующими органами. При этом, по версии Фирсова, которую транслирует KP.RU, его жена просто упала в ванной, "выпив лишнего". После дачи объяснений мужчину отпустили, но его показания проверят.

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